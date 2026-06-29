So emotional ehrte T-Pain den verstorbenen Oliver Tree

Beim Electric Forest Festival hat Rapper T-Pain (40) seinem verstorbenen Freund Oliver Tree (†32) eine bewegende Hommage bereitet. Während auf den riesigen Bühnenbildschirmen Fotos und Videoclips des am 14. Juni tödlich verunglückten Sängers zu sehen waren, spielte T-Pain erstmals einen bisher unveröffentlichten gemeinsamen Track der beiden. Die Menge feierte den Song lautstark und sorgte für einen der emotionalsten Momente des Festivals. Wie TMZ unter Berufung auf Insider berichtet, hatten T-Pain und Oliver den Song noch vor Olivers Tod gemeinsam im Studio aufgenommen – zu hören war er für die Öffentlichkeit bislang noch nie.

Die Premiere des Tracks fand während eines gemeinsamen Sets von T-Pain und DJ Diesel statt – hinter dem DJ-Alias steckt Basketballlegende Shaquille O'Neal (54). Festivalbesucher teilten anschließend zahlreiche Videos auf Social Media und lobten T-Pain dafür, seinem verstorbenen Freund auf diese besondere Weise zu gedenken. Ob der Song irgendwann auch offiziell veröffentlicht wird, ist bislang nicht bekannt.

Oliver war am 14. Juni bei einem Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro ums Leben gekommen, als zwei Helikopter in der Luft kollidierten. Er wurde nur 32 Jahre alt. Sein Team hat inzwischen auf seinen Wunsch hin die Stiftung "Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Art Grant for Baby Geniuses" ins Leben gerufen, die Fördergelder an Künstlerinnen und Künstler in den Bereichen Musik, Film und Performance vergibt. Die Projekte sollen laut der Website der Stiftung "den Geist der Arbeit widerspiegeln, die Oliver Tree zu Lebzeiten in Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern der Stiftung geschaffen hat."

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Getty Images T-Pain, Musiker

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Getty Images Subtronics und Oliver Tree beim Auftritt im Sahara Tent beim Coachella Festival 2026

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