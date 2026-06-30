Letztes Interview: Oliver Tree sprach über Vergänglichkeit

Ein kürzlich veröffentlichtes Interview mit dem verstorbenen Sänger Oliver Tree (†32) lässt viele Fans nun erschaudern. Im Gespräch mit Podcasterin Bobbi Althoff für "The Really Good Podcast" sprach der Musiker kurz vor seinem Tod überraschend offen über die Ungewissheit des Lebens. "Wir wissen nicht, ob ich nächstes Jahr noch am Leben bin oder ob du noch am Leben bist. Kein Tag ist garantiert", sagte er nachdenklich. Die Podcast-Folge erschien ausgerechnet an dem Tag, an dem Oliver seinen 33. Geburtstag gefeiert hätte.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs sprach Oliver auch über seine Risikobereitschaft im Alltag. "Weißt du, wie risikoreich ich mein Leben eigentlich wirklich lebe?", fragte er Bobbi, bevor er von vergangenen und geplanten Reisen erzählte. Außerdem kam sein Liebesleben zur Sprache. Auf die Frage, ob er eine Freundin habe, antwortete der Sänger mit "Nein" und erklärte, dass er sich erst kürzlich getrennt habe. Über die Hintergründe wollte er jedoch nicht sprechen. Seine Partnerin Fiona Chernavskaya veröffentlichte unterdessen eine emotionale Hommage zu seinem Geburtstag.

Oliver kam Anfang des Monats bei einem Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro ums Leben. Insgesamt starben sechs Menschen bei dem tragischen Unglück. Sein Einsatz für kreative Nachwuchstalente soll jedoch nicht in Vergessenheit geraten: Laut TMZ will Bobbi sämtliche Einnahmen der Podcast-Folge an Olivers Stiftung "Dr. Oliver Tree’s Extremely Epic Grant For Baby Geniuses" spenden. Die Organisation unterstützt junge Künstler aus den Bereichen Musik, Film und Performancekunst und führt damit Olivers Vision weiter.

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Imago Oliver Tree live beim BottleRock im Napa Valley Expo, 2024

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Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

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Getty Images Subtronics und Oliver Tree beim Auftritt im Sahara Tent beim Coachella Festival 2026

Wie findet ihr es, dass das Interview nach Oliver Trees Tod veröffentlicht wurde? Richtig! Es ist eine schöne Erinnerung an ihn. Falsch! Das hätte man nicht teilen sollen. Ergebnis anzeigen