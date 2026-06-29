Nach Crash: Oliver Trees (†) Freundin ehrt ihn am Geburtstag

Oliver Trees (†32) Geburtstag fällt in diesem Jahr besonders emotional aus: Am Montag, dem 29. Juni, wäre der verstorbene Sänger 33 Jahre alt geworden. Doch nun erinnert seine Freundin Fiona Chernavskaya auf Instagram mit persönlichen Einblicken an ihren Partner. Sie teilt mehrere private Fotos und Videos von gemeinsamen Momenten. Darunter befinden sich Aufnahmen von Oliver Tree auf der Bühne, beim Soundcheck und hinter den Kulissen. In einer Collage mit Schnappschüssen, auf denen beide herumalbern, schreibt Fiona am Ende die Worte: "33 wie Jesus." Die rührende Geste kommt nur rund zwei Wochen nach dem tödlichen Unglück in Brasilien.

Oliver Tree war am 14. Juni bei einem Hubschrauberabsturz in Rio de Janeiro ums Leben gekommen. Nach bisherigen Informationen kollidierten dort zwei Maschinen über einem Gelände für Elektrofahrzeuge, gerieten in Brand und stürzten ab. Neben dem Musiker starben auch mehrere weitere Menschen, darunter der argentinische Produzent Lucas Vignale, der YouTuber Gaspi, Lucas Brito Chaves sowie die beiden Piloten Alexandre Souza und Charles Marsillac. Die Ursache des schweren Unfalls ist bislang weiter unklar, die Behörden ermitteln noch. Kurz nach Olivers Tod hatte Fiona sich bereits öffentlich zu Wort gemeldet und Gerüchte über sein Liebesleben zurückgewiesen. Sie betonte damals, dass ihre Beziehung monogam gewesen sei und sie um ihren Partner und besten Freund trauere.

Auch aus Olivers Familie kamen nach seinem Tod sehr persönliche Worte. Seine Mutter Christine Begin Nickell meldete sich in den sozialen Medien und erinnerte mit einem alten Foto an ihren Sohn. Damit wurde deutlich, wie tief der Verlust den engsten Kreis des Sängers trifft. Oliver Tree wurde von seinen Fans nicht nur für seine Musik, sondern auch für seinen auffälligen Stil und seine exzentrische Art gefeiert. Bekannt wurde er unter anderem durch Songs wie "Hurt", "Life Goes On" oder "Turn It Up".

Anzeige Anzeige

Instagram / fijioa Oliver Tree und seine Freundin Fiona Chernavskaya

Anzeige Anzeige

Instagram / fijioa Oliver Tree und seine Freundin Fiona Chernavskaya

Anzeige Anzeige

Instagram / fijioa Oliver Tree und seine Freundin Fiona Chernavskaya

Gefällt euch der Post von Olivers Freundin zum himmlischen Geburtstag? Ja, sehr emotional und rührend... Nein, das ist mir viel zu traurig... Ergebnis anzeigen