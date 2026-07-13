Rührende Worte: Melanie Martinez trauert um Ex Oliver Tree

Melanie Martinez (31) nimmt mit bewegenden Worten Abschied von ihrem Ex-Freund Oliver Tree (†32). Der Musiker kam am 14. Juni 2026 ums Leben, als über dem Südwesten von Rio de Janeiro zwei Hubschrauber in der Luft zusammenstießen – bei dem Unglück starben insgesamt sechs Menschen. Melanie meldete sich noch am selben Tag in ihrer Instagram-Story und teilte ihre Trauer offen mit ihren Followern. "Ich bin heute ein absolutes Wrack", schrieb sie dort und erklärte: "Es ist wirklich schwer zu begreifen, wie jemand, mit dem man eine so besondere und prägende Zeit seines Lebens geteilt hat, plötzlich nicht mehr da sein kann."

In ihrer Story erinnerte sich die Sängerin liebevoll an ihren Ex: "Seine Fähigkeit, kreativ zu führen und entschlossen zu handeln und dabei gleichzeitig eine Art kindliches Staunen beizubehalten, war so inspirierend." Melanie und Oliver hatten im Jahr 2019 knapp ein Jahr lang eine Beziehung geführt. Auch andere Musikerinnen meldeten sich mit Trauerbekundungen: Bebe Rexha (36) schrieb auf X: "Ich kann es nicht glauben. Er war so klug. Leidenschaftlich. Talentiert. Freundlich. Ich bin so traurig. Möge er in Frieden ruhen." Comedienne Whitney Cummings (43) bezeichnete Oliver als "einen der talentiertesten Menschen auf der Erde" und ergänzte: "Oliver ist pure Liebe und die beste Version dessen, was ein Künstler sein kann und sein sollte."

Zwei Wochen nach dem tragischen Unglück wurde es für Olivers Umfeld noch einmal besonders emotional: Am 29. Juni hätte Oliver Tree Geburtstag gehabt. Seine Freundin Fiona Chernavskaya erinnerte auf Instagram mit privaten Fotos an gemeinsame Momente und ehrte somit nochmal den Künstler. Oliver Tree war vor allem durch Songs wie "Life Goes On" und "Miss You" bekannt und baute sich über die Jahre eine riesige Fangemeinde in den sozialen Netzwerken auf. Der Musiker hat eine Vielzahl von genreübergreifenden Kollaborationen unter anderem mit der Band Blink-182 und dem DJ Robin Schulz (39) veröffentlicht. Fans und Kollegen feierten vor allem diese musikalischen Crossovers, die von Pop und Hip-Hop bis hin zu elektronischen Genres reichen.

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Getty Images Melanie Martinez bei The Drop im Grammy Museum L.A. Live, Los Angeles, 8. April 2026

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Imago Oliver Tree live beim BottleRock im Napa Valley Expo, 2024

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Getty Images Robin Schulz und Oliver Tree bei den BRIT Awards 2024 in London

Instagram / fijioa Oliver Tree und seine Freundin Fiona Chernavskaya