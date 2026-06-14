Hubschrauberabsturz: Sänger Oliver Tree stirbt mit 32 Jahren

Der US-amerikanische Sänger Oliver Tree ist tot. Der Musiker kam am Sonntag bei einem tragischen Hubschrauberunglück in Rio de Janeiro ums Leben. Laut CNN Brazil, das sich auf die Zivilpolizei von Rio de Janeiro beruft, kollidierten zwei Hubschrauber in der Luft über einem Gelände für Elektrofahrzeuge im Stadtteil Recreio dos Bandeirantes im Südwesten der Stadt. Insgesamt sechs Menschen starben bei dem Unglück. Oliver wurde nur 32 Jahre alt.

In dem Hubschrauber, in dem sich der Sänger befand, saßen laut dem brasilianischen Portal Metrópoles außerdem drei weitere Passagiere sowie Pilot Alexandre Souza. Im zweiten Helikopter befand sich ausschließlich Pilot Charles Marsillac. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar – die Behörden haben eine Untersuchung eingeleitet. Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Oliver auf seiner Welttournee. Noch am 6. Juni hatte er in São Paulo gespielt. Geplant war, dass die Tour am 13. Juli in Lissabon enden sollte.

Oliver hatte seine Karriere bereits im Jahr 2010 begonnen, als er mit gerade einmal 17 Jahren unter dem Künstlernamen "Tree" mit bekannten Größen wie Skrillex und Zeds Dead zusammenarbeitete. Nach einer Pause, in der er Musiktechnologie studierte, veröffentlichte er 2020 sein erstes Studioalbum "Ugly Is Beautiful", das in den USA mit Gold ausgezeichnet wurde. Die daraus ausgekoppelte Single "Life Goes On" erhielt sogar Platinstatus. In den folgenden Jahren erschienen die Alben "Cowboy Tears", "Alone in a Crowd" und zuletzt "Love You Madly Hate You Badly", das im April dieses Jahres herauskam.

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