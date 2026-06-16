Kein TV, kein Umzug: Geburt ist für Andrej Mangold wichtiger

Andrej Mangold (39) und seine Frau Annika (36) stellen ihr Leben gerade komplett auf Baby-Modus um: In München wartet das Paar hochschwanger auf die Geburt seines ersten Kindes – und rund um den errechneten Termin werden alle anderen Pläne konsequent nach hinten geschoben. Im Gespräch mit Bunte erzählt der ehemalige Bachelor, dass er dafür gleich mehrere Projekte und Fernsehanfragen abgesagt habe, die in den Wochen vor und nach der Entbindung geplant waren. Zuletzt feierten die beiden eine Gender-Reveal-Party. Den Höhepunkt bildete ein gemeinsam zum Platzen gebrachter schwarzer Riesenballon, aus dem sich unter lautem Jubel ein blauer Konfettiregen über die beiden ergoss. Ein Junge also!

Für Andrej bedeuten die TV-Absagen zwar einen deutlichen Karrierestopp auf Zeit, doch der Basketballer und Realitystar nimmt ihn gelassen. "Es ist gar nicht schlimm, dass ich da mal zur Ruhe kommen kann", erklärt er. Ganz ohne Job bleibt er trotzdem nicht: Seine eigene Agentur kann der Unternehmer bequem von zu Hause aus weiterführen. Auch der eigentlich fürs kommende Jahr anvisierte Umzug aus München ins Grüne hat aktuell keine Eile. Annika verrät, dass sie und ihr Mann erst einmal in ihrer bisherigen Wohnung bleiben wollen und der Nachwuchs am Anfang sowieso im Elternschlafzimmer schlafen werde. Ein größeres Zuhause – vielleicht sogar ein Haus etwas außerhalb der Stadt – stehe zwar weiterhin auf der Wunschliste, doch dieser Traum dürfe warten.

Privat fühlt sich das Paar so gefestigt wie lange nicht mehr. Die letzte Phase der Schwangerschaft läuft – und Annika weiß schon ganz genau, wie ihre Wunschfamilie aussehen soll. "Ich wollte immer erst einen Jungen und dann ein Mädchen. Bisher geht mein Plan auf. Ich habe auch einen großen Bruder und finde das ganz toll." Andrej zeigt sich mit diesem Plan vollkommen einverstanden und betont, dass sie alles Weitere einfach auf sich zukommen lassen wollen. Nach ihrer turbulenten Liebesgeschichte mit Trennung und großem Liebescomeback, emotionaler Verlobung auf den Malediven, der Verkündung der Babynews und einer romantischen Hochzeit genießen die beiden nun die besonders intensive Zeit zu zweit – bevor sie ihren kleinen Jungen endlich in den Armen halten.

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Anika Jung erwarten einen Jungen

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026