Werden Andrej Mangold und Annika den Babynamen verraten?

Andrej Mangold (39) und Annika Jung (36) schweben im Babyglück: Vor wenigen Tagen sind der Sportler und die Social-Media-Bekanntheit Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Jetzt sprechen die beiden im Promiflash-Interview über die ersten Tage nach der Geburt und geben ein erstes Update aus ihrem neuen Familienalltag. Auf die Frage, ob Andrej und Annika den Namen ihres Sprösslings bekanntgeben wollen, antwortet er: "Aktuell ist das nicht geplant. Wir haben für uns entschieden, unseren Sohn zunächst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten und auch seinen Namen vorerst nicht zu teilen."

Damit macht der Sportler deutlich, dass das Paar ganz bewusst eine Entscheidung für die Privatsphäre ihres Kindes getroffen hat. Als Begründung fügt er im Gespräch mit Promiflash hinzu: "Das fühlt sich für uns im Moment einfach richtig an und wir möchten diese ersten, ganz besonderen Momente als Familie erst einmal privat genießen."

Dabei hatte das Paar seine Community zuvor noch sehr nah an der Geburt teilhaben lassen. Andrej hatte auf Instagram mehrere Clips veröffentlicht, die den aufregenden Tag rund um die Ankunft ihres Sohnes dokumentierten – von den ersten Anzeichen zu Hause bis zur Fahrt ins Krankenhaus. Annika hatte dabei offen über ihren Zustand gesprochen und ihre Follower an den ersten Stunden der Geburt teilhaben lassen. Nun haben die frischgebackenen Eltern offenbar entschieden, einen Gang zurückzuschalten und die intimsten Momente mit ihrem Neugeborenen zunächst für sich zu behalten.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Anika Jung erwarten einen Jungen

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Instagram / anniju__ Annika Jung mit ihrem neugeborenen Sohn