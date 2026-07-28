Baby alle zwei Stunden geweckt: Andrej Mangold wehrt sich

Auf Instagram sorgt ein Detail aus dem neuen Familienalltag von Andrej Mangold (39) und seiner Frau Annika Jung für Diskussionen: Die frischgebackenen Eltern wecken ihren wenige Tage alten Sohn offenbar regelmäßig – teilweise im Zwei-Stunden-Takt. In Clips und Storys, die die beiden mit ihren Followern auf Instagram teilen, hatten Fans bemerkt, dass der Kleine immer wieder sanft aus dem Schlaf geholt wird. Einige User meldeten sich daraufhin kritisch zu Wort und stellten die Erziehung der Realitystars infrage. Nun reagiert Andrej in einer ausführlichen Story, erklärt den medizinischen Hintergrund und macht deutlich, dass die kurzen Social-Media-Szenen nicht den gesamten Alltag mit Baby zeigen.

Der ehemalige Basketballprofi betont in seiner Nachricht, dass Instagram nur einen winzigen Ausschnitt ihres Familienlebens zeige und viele Hintergründe schlicht nicht sichtbar seien. In der Story erklärt Andrej ausführlich, warum der Säugling anfangs alle zwei bis drei Stunden geweckt wurde. Nach der Geburt verliere ein Baby zunächst Gewicht, gleichzeitig werde der Bilirubin-Wert kontrolliert, um eine Neugeborenengelbsucht früh erkennen zu können. In dieser Phase sei regelmäßiges Trinken besonders wichtig, damit der Nachwuchs schnell wieder zum Geburtsgewicht komme und der Körper das Bilirubin besser abbauen könne. Genau aus diesem Grund hätten ihnen die Ärzte ausdrücklich geraten, ihren Sohn zum Trinken zu wecken, stellt der Neu-Papa klar. Inzwischen habe sich der Rhythmus verändert: Der Kleine melde sich meist nach drei bis dreieinhalb Stunden von allein, nur wenn er deutlich länger schlafe, werde er weiterhin nach ärztlicher Empfehlung geweckt.

Neben der medizinischen Erklärung nutzt Andrej seine Story auch, um einen Wunsch an seine Community zu richten. Er freue sich über den Austausch mit anderen Eltern und über persönliche Tipps, wolle aber keine scharfen Urteile lesen. Belehrende Nachrichten oder Aussagen wie "Das ist falsch" oder "Ihr müsst das so machen" ohne die Hintergründe zu kennen, seien für ihn und Annika schwierig, macht der Realitystar deutlich. Stattdessen bittet er die Follower, im Zweifel lieber nachzufragen, bevor sie urteilen. Für das Paar steht nach eigenen Angaben die Gesundheit ihres Sohnes über allem; jede Entscheidung würden sie mit größter Sorgfalt und auf Basis der Empfehlungen von Ärzten und Hebamme treffen. Schon kurz nach der Geburt hatte Andrej offen erzählt, wie sehr ihn die Entbindung seines ersten Kindes emotional bewegt hat.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Baby, Juli 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026