Annika und Andrej kamen zu spät zu ihrer eigenen Hochzeit

Annika und Andrej Mangold (39) haben sich in Gmund am Tegernsee das Jawort gegeben – doch ihr großer Tag verlief nicht ganz ohne kleine Pannen. Wie die frisch Vermählten jetzt im Promiflash-Interview erzählen, kamen sie ausgerechnet zur standesamtlichen Trauung zu spät. Eigentlich hatten die beiden ihren Hochzeitstag bis ins Detail geplant und wollten alles möglichst entspannt angehen. Stattdessen wurde der Morgen vor allem vom Blick auf die Uhr bestimmt, bevor später gemeinsam mit Familie und Freunden gefeiert werden konnte.

Im Gespräch mit Promiflash schildert Annika, dass der Stress schon vor dem eigentlichen Termin begann. Bereits am Vorabend mussten die beiden die Anreise der Familien koordinieren, Hotelzimmer organisieren, ein gemeinsames Dinner planen und klären, wer wo übernachtet. "Am Hochzeitstag selbst ging es dann schon um 5:30 Uhr morgens los und Andrej war am Abend davor erst gegen 3 Uhr im Bett", erklärte Annika. "Dementsprechend hatten wir beide kaum Schlaf und natürlich auch ein bisschen Orga-Stress." Nach der Trauung ging es für das Paar direkt weiter ins Clubhaus Bachmair Weissach, wo sie den Tag mit ihren Familien und engsten Freunden entspannt ausklingen ließen.

Für die Influencerin und den Realitystar ist die standesamtliche Hochzeit erst der Auftakt weiterer Pläne: Eine große Feier soll noch folgen. Das Paar sammelt bereits erste Ideen und verriet kürzlich gegenüber Promiflash, dass sie sich die romantische Traumhochzeit von Mike (34) und Leyla Heiter (30) aus dem vergangenen Jahr als Inspiration vorstellen könnten. Bis es so weit ist, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Zur ersten Trauung ziehen die beiden dennoch ein positives Fazit: "Trotzdem haben wir alles super hinbekommen – bis auf die kleine Verspätung beim Standesamt."

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Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Juli 2025

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Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung im Juni 2025

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026

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