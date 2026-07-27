Andrej Mangold und Annika geben weitere Details zur Geburt

Andrej Mangold (39) und Annika Jung (36) sind seit wenigen Tagen Eltern! Das Paar hat gegenüber Promiflash nun weitere Details zur Geburt ihres kleinen Sohnes verraten. Trotz schlafarmer Nächte ist die Stimmung bei den frischgebackenen Eltern bestens. Andrej bringt es auf den Punkt: "Uns geht es wirklich sehr gut, auch wenn wir aktuell natürlich ziemlich müde sind. Seit der Geburt schlafen wir gefühlt kaum, aber das gehört einfach dazu. Die Glücksgefühle überwiegen bei Weitem und wir genießen jede einzelne Minute mit unserem kleinen Sohn. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ihn endlich bei uns zu haben. Wir könnten gerade wirklich nicht glücklicher sein."

Wie der Realitystar gegenüber Promiflash weiter berichtet, begann alles mit einem Blasensprung bei Annika. Noch am selben Abend fuhren die beiden ins Krankenhaus, wo die Geburt innerhalb der nächsten 24 Stunden eingeleitet werden musste. "Insgesamt haben wir rund 24 Stunden gemeinsam im Kreißsaal verbracht, bis unser kleiner Sohn endlich auf der Welt war", schildert Andrej. Zum Glück verlief alles problemlos: "Es gab keinerlei Komplikationen und alles ist wirklich sehr gut gelaufen."

Bereits kurz nach der Geburt hatte Andrej seine Community auf Instagram in die aufregenden Stunden eingeweiht und von den ersten Anzeichen zu Hause bis zur Ankunft im Krankenhaus berichtet. Annika ließ ihre Follower dabei offen an dem besonderen Ereignis teilhaben. Dass der kleine Mann nun unter ihnen ist, verkündeten sie anschließend am Samstag mit einem niedlichen Beitrag, auf dessen Bildern der kleine Körper ihres Sohnes zu sehen ist. Das Gesicht blieb unkenntlich, denn was das angeht, war sich das Ehepaar einig: "Beim Thema Privatsphäre sind wir uns sehr einig: Wir möchten das Gesicht unseres Kindes nicht zeigen und es auch nicht bewusst in die Kamera halten", betonten sie noch während der Schwangerschaft im Promiflash-Interview.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

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Instagram / anniju__ Annika Jung mit ihrem neugeborenen Sohn

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Baby, Juli 2026

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