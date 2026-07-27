So intensiv hat Neu-Papa Andrej Mangold die Geburt erlebt

Andrej Mangold (39) und seine Ehefrau Annika Jung (36) sind seit wenigen Tagen Eltern eines kleinen Jungen – und der frischgebackene Papa schwärmt in höchsten Tönen von der Geburt seines Sohnes. Gegenüber Promiflash beschreibt der ehemalige Bachelor, wie sehr ihn das Erlebnis bewegt hat: "Ich bin unglaublich stolz auf Annika. Zu sehen, was sie geleistet hat, war nicht nur wahnsinnig beeindruckend, sondern vor allem unglaublich emotional. Es ist ein Ereignis, das ich mein Leben lang niemals vergessen werde."

Besonders überrascht hat Andrej, wie intensiv er als Partner alles miterleben konnte. "Ehrlich gesagt war ich selbst überrascht, wie intensiv man als Partner alles miterlebt und mitfühlt. Man ist sich in diesen Momenten so unglaublich nah und wächst auf eine ganz besondere Art noch einmal enger zusammen. Genau das hat diesen Tag für mich unvergesslich gemacht", erklärt der TV-Star weiter gegenüber Promiflash.

Bereits kurz nach der Geburt hatte sich der Sportler in seiner Instagram-Story bei seinen Fans gemeldet und beschrieben, wie sehr ihn die Ankunft seines Kindes überwältigt hat. Dabei betonte er, dass es sowohl Annika als auch dem Neugeborenen bestens gehe. Für Andrej ist es das erste Kind – der 39-Jährige war in der Vergangenheit vor allem als Bachelor und durch seine Basketballkarriere in der Öffentlichkeit bekannt geworden.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Baby, Juli 2026

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026