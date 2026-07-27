Andrej Mangold verrät: Ähnelt sein kleiner Sohn ihm bereits?

Wem sieht der kleine Sohn von Andrej Mangold (39) und Annika Jung (36) eigentlich ähnlich? Diese Frage bewegt viele Fans des frischgebackenen Elternpaares, seit der Kleine vor wenigen Tagen das Licht der Welt erblickt hat. Gegenüber Promiflash hat sich Ex-Bachelor Andrej nun dazu geäußert und verraten, dass die Ähnlichkeit mit ihm offenbar schon früh zu erkennen war – sogar noch vor der Geburt.

"Anni hat schon bei den Ultraschallbildern immer gesagt, dass er wahrscheinlich meine Nase und meinen Mund bekommt", berichtet Andrej im Interview. Diese Einschätzung wird von anderen geteilt. "Tatsächlich haben inzwischen auch einige aus unserem engsten Familien- und Freundeskreis gesagt, dass er mir schon jetzt ziemlich ähnlich sieht", so der Sportler weiter. Ob das so bleibt, lassen die beiden jedoch offen. "Wir sind aber gespannt, wie sich das noch entwickelt. Gerade in den ersten Wochen verändern sich Babys optisch ja unglaublich schnell. Deshalb lassen wir uns einfach überraschen", ergänzt er.

Dass das Paar die neue Situation mit viel Freude meistert, hat Andrej bereits deutlich gemacht. Trotz schlafloser Nächte überwiegen bei den frischgebackenen Eltern die Glücksgefühle, und beide genießen jeden Moment mit ihrem Neugeborenen in vollen Zügen. Andrej war 2019 als Bachelor in der gleichnamigen RTL-Sendung zu sehen – damals noch auf der Suche nach der großen Liebe. Die hat er mit Annika gefunden, und nun sind die beiden gemeinsam in eine völlig neue Lebensphase gestartet.

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Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung im Juni 2025

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Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Bekanntheit

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Instagram / anniju__ Annika Jung mit ihrem neugeborenen Sohn