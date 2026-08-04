"Traurig und wütend": Andrej Mangold rügt Familienväter

Andrej Mangold (39) hat auf Instagram jetzt mit einem eindringlichen Appell an Väter für Aufmerksamkeit gesorgt. Der 39-Jährige zeigte sich tief bewegt von zahlreichen Nachrichten junger Mütter, die ihm von fehlender Unterstützung durch ihre Partner berichtet hatten. "Einige eurer Nachrichten sind mir wirklich sehr nahegegangen und haben mich ehrlich gesagt auch traurig und wütend gemacht", schrieb der frischgebackene Vater dazu in seiner Story und appellierte: "Liebe Männer: Ob ihr zusammen seid, beziehungsweise eure Beziehung hält oder nicht, ändert nichts an eurer Verantwortung als Vater."

Auch ein anstrengender Beruf dürfe "nicht automatisch bedeuten, dass die Frau dauerhaft alles alleine tragen muss" – es sei denn, beide hätten sich bewusst auf diese Rollenverteilung geeinigt. Sein Fazit fiel dabei unmissverständlich aus: "Ein Kind ist kein Thema, aus dem man sich zurückziehen kann, wenn es anstrengend wird oder nicht mehr ins eigene Leben passt. Also seid da. Kümmert euch. Übernehmt Verantwortung." Zum Abschluss richtete er laut Tag24 noch persönliche Worte an alle Mütter: "Jede Mama, die sich jeden Tag alleine durchkämpfen muss, mit oder ohne Partner, hat meinen allergrößten Respekt."

Dass Andrej das Thema so beschäftigt, dürfte auch mit seiner eigenen neuen Rolle als Vater zusammenhängen. Gemeinsam mit seiner Frau Annika Mangold (36) begrüßte er kürzlich seinen ersten Sohn. Seitdem gibt der Ex-Bachelor auf Instagram immer wieder ehrliche Einblicke in seinen Familienalltag. Dabei sprach er zuletzt auch über die finanziellen Herausforderungen, die das Leben mit einem Baby mit sich bringen kann. Umso persönlicher wirken nun seine eindringlichen Worte an andere Väter.

Anzeige Anzeige

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Annika und Andrej Mangold mit ihrem Baby, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026