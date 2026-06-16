Marshawn Kneelands (†24) Freundin begrüßt Baby auf der Welt

Sieben Monate nach dem tragischen Tod von Marshawn Kneeland (†24) hat seine Freundin Catalina Mancera ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Wie sie am 15. Juni auf Instagram bekannt gab, erblickte Söhnchen Makhai am 11. Juni das Licht der Welt. Zu dem Post schrieb Catalina: "Mein liebstes Geschenk von dir." Die Bilder, die sie dazu teilte, sind zu gleichen Teilen herzzerreißend und voller Schönheit: winzige Tintenabdrücke von Makhais Füßchen, sein kleines Händchen, das sich um den Finger seiner Mutter schmiegt – und ein Strampler, der Marshawn in seinem Dallas-Cowboys-Trikot zeigt.

Besonders bewegend ist ein Video, das Catalina ebenfalls in dem Post veröffentlichte. Es zeigt die Reaktion des Footballspielers, als sie ihm ihren positiven Schwangerschaftstest zeigte – festgehalten ist sein Lächeln in diesem Moment. Marshawn starb am 6. November 2025 im Alter von 24 Jahren durch eine offenbar selbst zugefügte Schusswunde, nachdem er texanische Polizisten nördlich von Dallas auf eine Verfolgungsjagd geführt hatte. In den Stunden davor hatte Catalina versucht, ihn zu retten, und die Polizei alarmiert, weil sie befürchtete, dass er sich selbst etwas antun könnte.

Schon kurz nach Marshawns Tod war bekannt geworden, dass Catalina schwanger ist. Das hatte Dallas-Cowboys-Coach Brian Schottenheimer damals laut OK! auf einer Pressekonferenz öffentlich gemacht. "Wir wollen sicherstellen, dass sie versorgt ist und das Baby für den Rest seines Lebens versorgt ist", sagte Brian. Gleichzeitig kündigte die Organisation den "Marshawn Kneeland Memorial Fund" an, der Catalina und das ungeborene Kind finanziell unterstützen sollte. Damals sprach Catalina auch erstmals über ihre Trauer. "Ich trauere momentan sehr", sagte sie in einem Interview mit Daily Mail.

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Instagram / szn.stitches Catalina Mancera und Marshawn Kneeland

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Instagram / lluv_c4ty Marshawn Kneeland und Catalina Manceras Sohn Makhais

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Imago Video-Tribut für Marshawn Kneeland vor dem NFL Berlin Game im Olympiastadion, 9. November 2025