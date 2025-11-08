Die Dallas Cowboys nehmen Abschied von Marshawn Kneeland

Im Trainingszentrum der Dallas Cowboys ist der Platz von Marshawn Kneeland (†24) zu einem stillen Gedenkort geworden: Vor seinem Spind liegen am Freitag, 7. November, mehrere Blumensträuße, niedergelegt von seinen Teamkollegen in Frisco bei Dallas. Cornerback Josh Butler teilte dazu auf Instagram ein Foto aus der Kabine und schrieb: "Liebe dich, Bruder". Quarterback Dak Prescott sprach laut People noch am Donnerstag über den Schock, den die Mannschaft nach dem Tod des 24-Jährigen erleidet: "Es ist ein Schmerz, den man niemandem wünscht." Die NFL hielt am selben Abend vor dem Spiel der Denver Broncos gegen die Las Vegas Raiders eine Schweigeminute ab, während auf der Anzeigetafel im Empower Field in Denver Marshawns Bild leuchtete.

Die Polizei von Frisco teilte mit, Marshawn sei in der Nacht zu Donnerstag nach einer Verfolgung durch Beamte der Texas DPS nördlich von Dallas ums Leben gekommen. Man fand ihn nach einem Crash nahe seinem Auto, Minuten vom Cowboys-Hauptquartier entfernt. In einem Statement hieß es, während der Suche habe es Hinweise gegeben, er habe suizidale Gedanken geäußert. Das Magazin People veröffentlichte zudem Inhalte aus dem Polizeifunk: Demnach meldete sich Marshawns Freundin zuvor bei den Behörden, weil sie um sein Leben fürchtete, und sprach von einer Waffe und früheren psychischen Problemen. Auch seine Familie soll eine Abschiedsnachricht erhalten haben. Die Liga und das Team reagierten schnell mit stillen Gesten des Gedenkens, die Kabine füllte sich mit Blumen, und Mitspieler teilten Erinnerungen in den sozialen Medien.

Marshawn stammte aus Grand Rapids in Michigan und galt bei den Cowboys als Kämpfer mit weichem Kern, der im Locker Room Nähe suchte und gab. Seine Angehörigen würdigten ihn auf Facebook als liebevollen Sohn, Bruder, Onkel, Cousin, Neffen, Enkel und Freund. Nicole Kneeland-Woods schrieb im Namen der Familie: "Er war freundlich, entschlossen, bescheiden und voller Liebe. Sein Licht leuchtete in jedem Leben, das er berührte." Der Defensive End war seit dem Draft 2024 in Dallas, wo er sich schnell ein Netzwerk aus Vertrauten aufbaute. Im privaten Umfeld galt Marshawn als jemand, der Geburtstage nie vergaß, der sich nach dem Training Zeit für Nachrichten nahm und Neulingen im Team half, sich zurechtzufinden. Freunde berichten von gemeinsamen Kochabenden, langen Gesprächen nach späten Einheiten und der Nähe zu seiner Freundin Catalina, der er häufig Fotos aus dem Alltag schickte.

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland, Defensive End der Dallas Cowboys

Instagram / joshbutlertv Marshawn Kneelands Platz im Lockerroom der Dallas Cowboys

IMAGO / Newscom World Marshawn Kneeland, Dezember 2024