Footballspieler Marshawn Kneeland mit 24 Jahren verstorben

Trauer bei den Dallas Cowboys: Marshawn Kneeland ist tot. Der Defensive End des NFL-Teams verstarb am Donnerstag, wie die Franchise bestätigte. Er wurde nur 24 Jahre alt. "Mit großer Trauer teilen die Dallas Cowboys mit, dass Marshawn Kneeland heute Morgen tragisch verstorben ist. Marshawn war ein geschätzter Teamkollege und Mitglied unserer Organisation", heißt es in einem Statement des Clubs. Der Sportler stand seit 2024 in Dallas unter Vertrag, nachdem er im Draft in der zweiten Runde ausgewählt worden war. Die Cowboys betonten, ihre Gedanken seien bei seiner Freundin Catalina und seiner Familie. Der Verlust trifft das Team mitten in der laufenden Saison.

Bisher ist nicht bekannt, weshalb Marshawn verstorben ist. Im Netz nehmen bereits zahlreiche Fans des jungen Mannes Abschied von ihm. Unter einem seiner Instagram-Beiträge häufen sich die Beileidsbekundungen. "Ruhe in Frieden, Bruder. Du hattest eine wunderbare Seele", "Ruhe in Frieden, du bist ein König, heute bist du bei Jesus" und "Ruhe in Frieden, viel zu jung, betet für seine Familie und seine Lieben", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Marshawn wurde im Juli 2001 in Michigan geboren. In seinem letzten Schuljahr an der Godwin Heights High School in Wyoming erzielte er 110 Tackles und acht Sacks in der Verteidigung sowie 20 Fänge für 330 Yards und fünf Touchdowns in der Offensive. In seiner gesamten Karriere erzielte er 149 Tackles und zwölfeinhalb Sacks. Rund vier Jahre lang spielte der 24-Jährige für die Broncos, bevor er im vergangenen Jahr zu den Dallas Cowboys wechselte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marshawn Kneeland, Footballspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Marshawn Kneeland, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marshawn Kneeland, Februar 2024