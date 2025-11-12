Freundin von Marshawn Kneeland äußert sich zu seinem Tod

Catalina Mancera hat sich nach dem Tod ihres Freundes Marshawn Kneeland (†24) erstmals zu Wort gemeldet. Die Modedesignerin sprach kürzlich mit der Daily Mail und schilderte ihre Trauer, nachdem der Defensive End der Dallas Cowboys am Morgen des 6. November leblos aufgefunden worden war. In der Nacht vor dem tragischen Fund nahe der Dallas Parkway hatte Catalina noch die Polizei benachrichtigt und Sorge um Marshawns Wohlbefinden geäußert. "Ich trauere momentan sehr", sagte sie gegenüber dem Magazin, "es wird lange dauern, bis ich bereit bin, ausführlich zu sprechen."

Die Familie organisiert nach Catalinas Angaben die nächsten Schritte. "Wir arbeiten an den Beerdigungsplänen. Ich weiß noch nicht, wo es sein wird", sagte sie. Marshawn hinterlässt seinen Vater Shawn, der derzeit in Michigan inhaftiert ist, sowie die Geschwister AJ, Shawn Jr. und Yahmya. Seine Mutter Wendy war bereits im Februar 2024 verstorben, sein Großvater im Jahr zuvor. Marshawns Cousine Nicole Kneeland-Woods betonte im Interview, dass Marshawn trotz der tragischen Verluste in der Familie keine auffälligen Anzeichen von Depressionen zeigte. "Unsere Familie ist am Boden zerstört und versucht immer noch, das Unfassbare zu begreifen", sagte sie gegenüber dem Magazin.

Der Fall hat nicht nur Marshawns Angehörige, sondern auch die Sportwelt erschüttert. Der Besitzer der Dallas Cowboys, Jerry Jones, sprach am 11. November in einem Radiointerview über das tragische Ereignis. "Ich glaube, wir alle haben ungefilterte Gefühle für die Menschen, die wir lieben, mit denen wir arbeiten, und dies ist einfach eine Zeit, in der man anerkennt, dass es keine Antworten gibt", sagte er. Die genauen Umstände von Marshawns Tod haben die Ermittler rekonstruiert: Nach einem Verkehrsunfall war der Sportler von der Einsatzstelle geflohen, bevor er später gefunden wurde.

Getty Images Marshawn Kneeland, Februar 2024

Imago Video-Tribut für Marshawn Kneeland vor dem NFL Berlin Game im Olympiastadion, 9. November 2025

Instagram / joshbutlertv Marshawn Kneelands Platz im Lockerroom der Dallas Cowboys

