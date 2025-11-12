Marshawn Kneelands (†24) Freundin erwartet ihr erstes Kind

Eine Woche nach dem tragischen Tod von Marshawn Kneeland (†24) teilte Dallas-Cowboys-Coach Brian Schottenheimer eine bewegende Nachricht: Die Freundin des verstorbenen Footballspielers, Catalina Mancera, ist schwanger – es wäre das erste Kind des Paares. Die Mitteilung machte der Coach in einer Pressekonferenz in Dallas. "Wir wollen sicherstellen, dass sie versorgt ist und das Baby für den Rest seines Lebens versorgt ist", sagte er laut OK!. Zugleich verkündete die Organisation die Einrichtung des Marshawn Kneeland Memorial Fund, der Catalinas Zukunft und die ihres ungeborenen Kindes stützen soll.

Marshawn, der als Defensive End für die Dallas Cowboys spielte, starb am 6. November durch Suizid nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Dallas, Texas. Berichten zufolge hatte der 24-Jährige vor seinem Tod Abschiedsnachrichten an seine Familie und nächste Angehörige, darunter auch Catalina, geschickt. Diese setzte, laut einem veröffentlichten Polizeifunkaudio, alles daran, seinen Agenten Jonathan Perzley zu kontaktieren, um zu intervenieren. Die Behörden fanden Marshawns Leichnam schließlich gegen 1:31 Uhr in einer mobilen Toilettenkabine nahe einer großen Straße.

Catalina sprach in einem Interview mit der Daily Mail über ihre tiefe Trauer nach Marshawns Tod. "Ich trauere momentan sehr", erklärte sie und fügte hinzu: "Es wird lange dauern, bis ich bereit bin, ausführlich zu sprechen." Zudem drückte sie ihre Trauer in einem emotionalen Beitrag auf Facebook aus: "Mein süßes Baby, Worte könnten niemals ausdrücken, wie gebrochen ich mich fühle, du bist mein Ein und Alles. Ich werde dich für immer lieben, mein schöner Engel."

Anzeige Anzeige

Instagram / szn.stitches Catalina Mancera und Marshawn Kneeland

Anzeige Anzeige

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland, Defensive End der Dallas Cowboys

Anzeige Anzeige

Getty Images Marshawn Kneeland, Footballspieler