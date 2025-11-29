Post Malone ehrt Marshawn Kneeland mit emotionalem Tribut

Post Malone (30) lieferte am Donnerstag im AT&T Stadium in Arlington, Texas, eine spektakuläre Halbzeitshow beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Dallas Cowboys. Der Musiker performte dabei laut People eine Auswahl seiner Hits, darunter "Wrong Ones" und "I Had Some Help". Doch neben der ausgelassenen Stimmung sorgte er auch für emotionale Momente. Während der Show trug der Rapper ein blaues Abzeichen mit der Zahl 94, der Rückennummer des kürzlich verstorbenen Dallas-Spielers Marshawn Kneeland (†24). Nach seinem letzten Song deutete er außerdem zum Himmel und verkündete: "Wir lieben dich, 94."

Für Post Malone, der mit bürgerlichem Namen Austin Richard Post heißt, war es ein Kindheitstraum, bei der Halbzeitshow auf der Bühne zu stehen. In einem Statement, das unter anderem Rolling Stone vorlag, schwärmte der Sänger: "Ich komme aus Texas. Ich bin als Fan der Dallas Cowboys aufgewachsen und schaue mir diese Halbzeitshow schon seit Jahren an." Nun beim Thanksgiving-Spiel aufzutreten und dabei auch noch Spenden für einen guten Zweck zu sammeln, sei für ihn eine "große Ehre".

Post Malone ist durch eine ungewöhnliche Geschichte auch mit den Chiefs verbunden, den Gegnern der Cowboys beim Thanksgiving-Spiel. Travis Kelce (36), einer der Stars des Teams, verriet in seinem Podcast "New Heights", dass der 30-Jährige die Unterschriften von ihm und seinem Teamkollegen Patrick Mahomes (30) als Tattoo trägt – ein Ergebnis eines verlorenen Trinkspiels. "Er ist nach der Show direkt zu seinem Tätowierer gegangen und hat sich das Tattoo stechen lassen. Ein Mann, der sein Wort hält, was ich verdammt noch mal respektiere", erzählte der Verlobte von Taylor Swift (35), die den einstigen Rapper ebenfalls gut kennt.

Anzeige Anzeige

Rich Fury/Getty Images, IMAGO / Imagn Images Post Malone und Marshawn Kneeland

Anzeige Anzeige

Getty Images Post Malone in der Halbzeitshow des Spiels der Dallas Cowboys gegen die Kansas City Chiefs

Anzeige Anzeige