Marshawn Kneeland (24) fuhr mit über 230 km/h vor seinem Tod

Der tragische Tod von Marshawn Kneeland (†24) erschüttert weiterhin die Sportwelt. Der defensive Lineman der Dallas Cowboys war am Abend des 5. November in eine Verfolgungsjagd mit der Polizei verwickelt, bei der er laut TMZ mit über 230 Stundenkilometern über den Dallas Parkway raste. Nach mehreren riskanten Verkehrsmanövern verlor der 24-Jährige schließlich die Kontrolle über seinen Dodge Charger, prallte gegen ein anderes Fahrzeug und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Marshawn flüchtete daraufhin zu Fuß vom Unfallort. In einer verzweifelten Suchaktion mit Hunden und Wärmebildkameras wurde er Stunden später in einem mobilen Toilettenhäuschen aufgefunden – leblos, durch eine selbst zugefügte Schusswunde.

Die Umstände, die zu diesem schrecklichen Ereignis führten, werfen viele Fragen auf. Laut Polizeibericht hatte Marshawn kurz vor seinem Tod Abschiedsnachrichten an seine Freundin Catalina sowie weitere Nahestehende verschickt. Diese schilderten, er habe geäußert, nicht ins Gefängnis gehen zu können. Catalina informierte daraufhin die Behörden und löste damit die Suchaktion aus. Auch der Sicherheitsdirektor der Dallas Cowboys schaltete sich ein und bat um schnelle Hilfe. Tragischerweise kam jede Hilfe zu spät. Eine Autopsie wurde am 18. November durchgeführt, doch aufgrund eines laufenden Verfahrens werden die Ergebnisse derzeit nicht veröffentlicht.

Marshawn war im letzten Jahr einer der vielversprechendsten jungen Talente der NFL. Der aus Western Michigan stammende Spieler wurde 2024 in der zweiten Runde gedraftet und zeigte in seiner kurzen Karriere große Leistungen, darunter seinen ersten NFL-Touchdown wenige Tage vor seinem Tod. Freunde und Weggefährten beschreiben ihn als leidenschaftlich und herzlich. Seine Freundin Catalina, die derzeit ein Kind von ihm erwartet, gilt als zentrale Stütze für seine Familie in dieser schweren Zeit. Sein Team ehrte ihn in den vergangenen Spielen mit T-Shirts, Aufklebern auf den Helmen und widmete den jüngsten Sieg seinem Andenken.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland, Defensive End der Dallas Cowboys

Imago Video-Tribut für Marshawn Kneeland vor dem NFL Berlin Game im Olympiastadion, 9. November 2025

Instagram / szn.stitches Catalina Mancera und Marshawn Kneeland

