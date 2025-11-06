Tragisch: Marshawn Kneeland erzielte gerade ersten Touchdown

Die Sportwelt trauert: Marshawn Kneeland, der talentierte Defensive End der Dallas Cowboys, ist am Mittwochabend im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Noch vor wenigen Tagen hatte der aufstrebende Spieler in einem Spiel der Cowboys den ersten Touchdown seiner Karriere erzielt – ein Gänsehaut-Moment, als er einen geblockten Punt aufnahm und mit dem Ball regelrecht in die Endzone sprintete. Es war das letzte Spiel, das er in seiner Karriere bestreiten sollte. Die Nachricht seines Todes erschüttert Fans, Mitspieler und die gesamte Football-Community.

Marshawn, der sich bei West Michigan von einem unterschätzten Nachwuchstalent zu einem Hoffnungsträger des College-Footballs entwickelte, war in der NFL dabei, sich einen Namen zu machen. Mit 25 Sacks in seinen letzten drei College-Jahren und beeindruckendem Antritt machte er sich zu einem heiß begehrten Talent. Bei den Cowboys war er in dieser Saison dreimal als Starter aufgelaufen und hatte im Eröffnungsduell gegen die Philadelphia Eagles seinen ersten Profisack verbucht. Nun trauert die NFL um einen vielversprechenden jungen Mann.

Sein Agent Johnathan Perzley würdigte Marshawn in einer bewegenden Stellungnahme, wie For the Win berichtet: "Ich bin zutiefst erschüttert, diesen Verlust bestätigen zu müssen. Marshawn war nicht nur ein beeindruckender Athlet, sondern auch ein unglaublich engagierter und warmherziger Mensch. Er hat jede Sekunde auf dem Spielfeld gelebt und geliebt." Neben seinen sportlichen Errungenschaften bleibt er vor allem als ein Mensch in Erinnerung, der seinen Teamkollegen und seiner Familie stets zur Seite stand. Die genaue Todesursache wurde bislang nicht öffentlich gemacht.

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland, Defensive End der Dallas Cowboys

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland nach seinem ersten Touchdown, November 2025

IMAGO / Newscom World Marshawn Kneeland, Dezember 2024