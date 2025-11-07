Marshawn Kneeland trug die Asche seiner Mutter bei sich

Die Sport-Welt steht unter Schock: Marshawn Kneeland (†24), der talentierte Defensive End der Dallas Cowboys, ist am Mittwoch verstorben. Der Sportler, der im NFL-Draft 2024 von den Cowboys als 56. Pick ausgewählt worden war, war erst zwei Tage vor seinem überraschenden Tod in einem Spiel gegen die Arizona Cardinals ins Rampenlicht gerückt. Am Montag erzielte er seinen allerersten NFL-Touchdown, als er nach einem geblockten Punt den Ball in der Endzone sicherte und damit einen seltenen Erfolg für das Special Team der Cowboys feierte.

Marshawn war nicht nur für seine Leistungen auf dem Spielfeld bekannt, sondern auch für die emotionale Verbindung zu seiner verstorbenen Mutter Wendy Kneeland, die 2024 unerwartet an einer nicht näher genannten Krankheit starb. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Marshawn mitten in der anstrengenden Phase des NFL Combine, während er sich auf den Draft vorbereitete. Seine Mutter hatte einen entscheidenden Einfluss auf seine Karriere und unterstützte seinen Traum, eines Tages in die NFL zu kommen. "Ich habe ihr immer gesagt: 'Ich gehe in die NFL' — und ich habe es geschafft", erzählte der Sportler 2024 in einem Interview mit The Dallas Morning News. Sie begleitete ihn auch nach ihrem Tod, denn er trug ihre Asche in einem kleinen Medaillon um den Hals.

Der aus Western Michigan stammende Spieler wurde von vielen geschätzt, nicht nur aufgrund seines sportlichen Talents, sondern auch wegen seiner tief empfundenen Loyalität und seines Engagements. Der Verlust seiner Mutter kurz vor seinem beruflichen Durchbruch war für den jungen Athleten eine prägende Erfahrung. "Es war schwer", betonte er immer wieder in Interviews, dennoch habe er stets das Gefühl gehabt, dass sie über ihn wachte. Trotz seines jungen Alters beeindruckte er mit emotionaler Stärke und einer vielversprechenden NFL-Karriere, die plötzlich ein viel zu frühes Ende fand.

IMAGO / Newscom World Marshawn Kneeland, Dezember 2024

IMAGO / Imagn Images Marshawn Kneeland nach seinem ersten Touchdown, November 2025

