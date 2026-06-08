Milano spricht Klartext: Er und Marta Arndt sind nur Freunde

Wochenlang haben Fans und Zuschauer nun gerätselt, ob zwischen Rapper Milano (28) und Profitänzerin Marta Arndt (36) mehr als nur eine enge Freundschaft steckt. Bei Let's Dance sorgten die beiden immer wieder für Gesprächsstoff – zuletzt mit einem spektakulären Spider-Man-Kuss beim großen Finale. Nun hat sich der 28-Jährige höchstpersönlich auf Instagram zu Wort gemeldet und klargestellt, wie es zwischen ihm und Marta wirklich steht. "Ich kann verstehen, dass ein paar von euch traurig sind", richtet er sich direkt an seine Fans, die offenbar auf eine Liebesgeschichte gehofft hatten.

"Wir haben euch nie gesagt, dass wir zusammen sind", stellt Milano klar. "Es ist eine unglaubliche Freundschaft, die wir hier erleben dürfen." Außerdem betont er laut Bunte, dass er selbst der Beweis dafür sei, dass eine echte Freundschaft zwischen Mann und Frau "einfach existieren kann". Trotz seiner deutlichen Worte ist die gemeinsame Reise der beiden aber noch längst nicht beendet. Im Herbst 2026 werden sie gemeinsam bei der "Let's Dance"-Tour auf der Bühne stehen, zudem soll Marta auch Milanos eigene Tour begleiten. Sogar ein gemeinsamer, ausdrücklich "rein freundschaftlicher" Urlaub sei bereits geplant.

Das große Finale von "Let's Dance" hatte die Spekulationen um das Tanzpaar zuletzt noch weiter angeheizt. Mit ihrem Spider-Man-Moment auf der Tanzfläche ließen Milano und Marta die Zuschauer sogar rätseln, ob es zu einem Kuss gekommen war. Am Ende reichte es für das Duo zwar nur zum zweiten Platz, doch Milano zeigte sich anschließend im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mehr als zufrieden: "Ich bin extrem glücklich. Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich überhaupt mehr als drei Shows erlebe."

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RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano, "Let's Dance"

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Getty Images Milano und Marta Arndt bei der Finalshow von "Let's Dance" in Köln

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Getty Images Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov feiern den Sieg, Milano und Marta Arndt gratulieren beim "Let’s Dance"-Finale in Köln