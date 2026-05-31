Marta Arndt äußert sich zum "Let's Dance"-Kuss mit Milano

Beim großen Finale von Let's Dance sorgten Milano (28) und Marta Arndt (36) für einen Gänsehautmoment – und für reichlich Verwirrung. In ihrem spektakulären "Spider-Man"-Freestyle hing der Rapper kopfüber von der Decke, während die Profitänzerin ihm dramatisch die Maske vom Gesicht zog und sich scheinbar zu einem Kuss zu ihm herunterbeugte. Im Saal in Köln jubelte das Publikum, in den sozialen Netzwerken überschlugen sich danach die Kommentare. Viele fragten sich: Haben sich Milano und Marta da wirklich geküsst? Jetzt klärt die Tänzerin im Interview auf, was in diesem Moment tatsächlich passiert ist.

"Nein, es war kein Kuss! Es war wirklich kein Kuss!" betont Marta im Gespräch mit RTL. Die Szene habe nur so intim gewirkt, weil alles perfekt aufeinander abgestimmt gewesen sei. "Das sah so nahe aus, aber es war wirklich kein Kuss," erklärt sie weiter und lobt die Produktion: Die Illusion sei vor allem dank einer "sehr guten Kameraführung" entstanden. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer daheim wirkte der Freestyle dadurch wie eine Eins-zu-eins-Umsetzung der legendären Filmszene aus "Spider-Man" mit Tobey Maguire (50) und Kirsten Dunst (44). Die Jury zückte starke 29 Punkte, am Ende tanzten sich Milano und Marta auf den zweiten Platz, während Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) mit Evgeny Vinokurov (35) den Titel holte. "Ich war mir irgendwie so sicher, dass es Milano ist. Als dann gesagt wurde, dass es sehr eng ist, dachte ich: Ich glaube, es ist wieder keine Frau. Umso mehr war ich geschockt", erklärte Anna-Carina nach dem Triumph.

Milano und Marta können trotzdem stolz auf ihre Leistung sein. Wie eng die Verbindung zwischen den beiden in den vergangenen Wochen geworden ist, zeigten sie direkt nach ihrem letzten Tanz. Der Realitystar geriet regelrecht ins Schwärmen. "Marta, du bist die Beste, ich schwöre," sagte er vor laufenden Kameras. Für ihn sei schon jetzt klar, dass er die gemeinsame Zeit im Trainingssaal und auf dem Parkett vermissen werde. Auch die Profitänzerin kämpfte mit den Tränen und bedankte sich bei ihrem Promipartner mit den Worten: "Es ist einfach die schönste Zeit gewesen, danke, dass du diese Zeit so besonders für mich gemacht hast." Für den Rapper und die erfahrene Tänzerin endet damit eine intensive Reise, auf der aus einem Show-Duo eine enge, vertraute Zusammenarbeit wurde.

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Getty Images Milano und Marta Arndt bei der Finalshow von "Let's Dance" in Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Finale 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano, "Let's Dance"