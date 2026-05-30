Christina Hänni fehlt bei "Let's Dance"-Profi-Challenge 2026

Während die Finalisten der aktuellen Let's Dance-Staffel und ihre professionellen Tanzpartner in Köln auf das große Finale vorbereiten, genießt Christina Hänni (36) das schöne Wetter – und zwar ganz ohne Tanzschuhe. Die 36-jährige Profitänzerin meldete sich kürzlich via Instagram aus der Badi und teilte dabei eine überraschende Neuigkeit mit ihren Fans: Sie wird in diesem Jahr nicht an der "Let's Dance"-Profi-Challenge teilnehmen. "Ich werde nicht bei der Profi-Challenge mitmachen dieses Jahr. Ich bin nicht dabei. Es hätte mich sehr gefreut, aber dieses Jahr ohne mich", erklärte sie in dem Beitrag.

Die Profi-Challenge, die am 5. Juni um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird, bestreiten in diesem Jahr ihre Kollegen ohne sie. Ihren drei Mitstreitern Malika Dzumaev (35), Marta Arndt (36) und Evgeny Vinokurov (35), die im Finale stehen, richtete Christina dennoch herzliche Grüße aus: "Eine geile Zeit, genießt es, ihr seid der Hammer – genauso wie die drei Promis." Einen klaren Favoriten wollte sie dabei nicht benennen: "Möge der Beste, Beliebteste, was auch immer gewinnen." Statt selbst auf dem Parkett zu stehen, bricht die Tänzerin schon bald in den Urlaub auf – Richtung Italien.

Der Grund für die Auszeit ist ein besonderer: Christina verbringt die Zeit erstmals gemeinsam mit Ehemann Luca Hänni (31), ohne dass einer der beiden beruflich unterwegs ist. "Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders und es tut uns sehr, sehr gut", erzählte sie. Bisher seien in dieser Zeit entweder sie oder der Sänger weg gewesen. Die freie Zeit nutze sie nun, wie sie es selbst formulierte, "für die Familie, für Genuss und für uns zwei." Dass sie weiß, was sie mit ihrer Abwesenheit verpasst, machte sie dabei ebenfalls deutlich: "Es ist eine große Ehre, mitmachen zu dürfen. Ich kenne das, ich habe die Ehre gehabt, es auch mal gewinnen zu dürfen."

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Instagram / christina.haenni Christina Hänni macht ein Selfie

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IMAGO / Bildagentur Monn Christina und Luca Hänni, April 2023

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Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni und seine Tochter im Camping-Urlaub