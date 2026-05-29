Finaltag: Wer soll heute Abend "Let's Dance" gewinnen?

Es ist der Abend, auf den alle Tanzbegeisterten gewartet haben: Das große Finale von Let's Dance 2026 steigt heute live im TV. Drei Paare kämpfen noch um den begehrten Titel des Dancingstars: Sportler Joel Mattli (32) gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev (35), der Rapper Milano (27) an der Seite von Marta Arndt (36) sowie Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35). Wer am Ende die Trophäe in den Händen hält, entscheidet sich noch heute Abend. Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab, wen ihr auf Platz eins sehen möchtet!

Um den Titel zu holen, müssen die drei Finalpaare alles geben – denn jedes Duo zeigt im Finale gleich drei besondere Tänze. Ein Tanz wurde von der Jury, bestehend aus Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (45) und Jorge González (58), bestimmt. Ein weiterer ist der persönliche Lieblingstanz des Duos aus der laufenden Staffel. Vor dem dritten haben die Promis erfahrungsgemäß am meisten Respekt: der Final Freestyle. Das Niveau dürfte also hoch sein, bevor am Ende die große Entscheidung fällt und feststeht, wer sich "Dancing Star 2026" nennen darf.

Joel, Anna-Carina und Milano haben viele Herausforderungen gemeistert, um heute im Finale zu stehen. Nicht nur brachten sie kontinuierlich Glanzleistungen aufs Parkett, sie haben auch ihre Konkurrenten einen nach dem anderen ausgeschaltet. In dieser Staffel gingen abgesehen von den drei Finalisten auch Esther Schweins (56), Vanessa Borck (29), Jan Kittmann, Sonya Kraus (52), Gustav Schäfer (37), Nadja Benaissa (44), Bianca Heinicke (33), Simon Gosejohann (50), Willi Banner (31), Ross Antony (51) und Betty Taube (31) an den Start.

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RTL / Stefan Gregorowius Die Finalisten der 19. "Let's Dance"-Staffel

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RTL Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano bei "Let's Dance" 2026

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