Dieses Paar scheidet kurz vorm "Let's Dance"-Finale 2026 aus

Kurz vor dem großen Finale von Let's Dance 2026 ist für ein Tanzpaar Schluss: Ross Antony (51) und seine Profitänzerin Mariia Maksina (28) müssen die Show verlassen. Trotz einer soliden Leistung in der Halbfinalnacht reichte es für das Duo nicht, genug Zuschauerstimmen auf sich zu vereinen. Ins Finale ziehen damit Rapper Milano (27) mit Marta Arndt (36), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) mit Evgeny Vinokurov (35) sowie Sportler Joel Mattli (32) mit Malika Dzumaev (35) ein.

Was die Jurywertung angeht, zeigte Ross gemeinsam mit Mariia eigentlich eine starke Leistung: Mit 76 Punkten nach drei Tänzen teilten sie sich den dritten Platz mit Joel und Malika. An der Spitze des Juryvotings landeten Anna-Carina und Evgeny mit 85 Punkten auf Rang eins, dicht gefolgt von Milano und Marta mit 84 Zählern. Doch das Zuschauervoting entschied letztlich über Ross' Aus – und das unabhängig von den Jurynoten.

Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet Anna-Carina mit dem besten Jurymittelwert ins Finale einzieht – obwohl die Fans ihr das im Vorfeld nicht zugetraut hatten. In einer Promiflash-Umfrage vor dem Halbfinale hatte die Sängerin mit 35,8 Prozent der Stimmen die meisten Nennungen erhalten, als die Leser gefragt wurden, wen sie nicht im Finale sehen wollten. Von insgesamt 752 Stimmen votierten 269 gegen ihren Finaleinzug – am Ende setzten die Zuschauer dann aber doch auf sie.

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