"Let's Dance"-Milano bestätigt Beziehung mit Influencerin

Milano (28) hat es nun offiziell gemacht: Er ist vergeben! Auf Instagram veröffentlichte der Musiker ein gemeinsames Foto mit seiner neuen Freundin, auf dem die beiden Arm in Arm in einem Urlaubsort posieren. Dazu postete er lediglich ein Herz-Emoji. An seiner Seite ist die Influencerin Zoe Charline Salgado Villatoro, die auf TikTok unter dem Profilnamen "Zoe Salg" über 1,1 Millionen Follower zählt und auf Instagram weitere knapp 100.000 Menschen erreicht. Damit bestätigte das frische Pärchen endgültig die Gerüchte, die seit Monaten die Runde machen.

Der Auslöser für die Spekulationen war ein heimlich aufgenommenes Foto, das in den Medien veröffentlicht wurde. Darauf war Milano in Köln bei einem privaten Dinnerdate mit Zoe zu sehen – mitten in der Zeit bei Let's Dance, für die er regelmäßig in der Domstadt war. Im Interview mit RTL erklärte er zum Teilnahmezeitpunkt auf die Frage, was zwischen ihnen läuft noch, dass Zoe "eine gute Freundin" sei.

Zwischendurch kursierten auch die Gerüchte, dass es zwischen ihm und seiner Show-Tanzpartnerin Marta Arndt (36) geknistert haben könnte – zumal es zwischen ihnen während einer der letzten Performances im großen Finale sogar zu einem Kuss kam. "Wir haben euch nie gesagt, dass wir zusammen sind. Es ist eine unglaubliche Freundschaft, die wir hier erleben dürfen", stellte Milano ihre Verbindung jedoch auf Instagram klar.

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Instagram / milanoo Milano und Zoe Charline Salgado Villatoro, Juni 2026

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Instagram / zoesalg Zoe Charline Salgado Villatoro, Influencerin

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Getty Images Milano und Marta Arndt bei der Finalshow von "Let's Dance" in Köln

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