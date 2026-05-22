Großes Halbfinale: Sie siegen nach "Let's Dance"-Jurypunkten

Was für ein Tanzabend im großen Halbfinale von Let's Dance! In Köln kämpfen Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35), Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36), Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) sowie Joel Mattli (32) und Malika Dzumaev (35) um den Einzug ins Finale – und zumindest nach Jurypunkten steht ein Siegerpärchen bereits fest. Schlagerstar Anna-Carina und Profitänzer Evgeny holen sich mit insgesamt 85 Punkten die Spitzenposition knapp vor Milano und Marta, die auf starke 84 Zähler kommen. Ross mit Tanzpartnerin Mariia und Joel mit Malika teilen sich mit jeweils 76 Punkten Rang drei. Doch trotz dieses klaren Juryvotings bleibt es spannend, denn am Ende haben wie immer die Zuschauer das letzte Wort.

Der Punktekrimi beginnt schon im ersten Durchgang: Milano und Marta legen mit einem energiegeladenen Charleston vor und sichern sich 29 Punkte von Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (45) und Jorge González (58). Anna-Carina und Evgeny kommen mit ihrer Samba auf 26 Zähler, während Ross und Mariia für ihren Quickstep sowie Joel und Malika für ihre Salsa jeweils 22 Punkte erhalten und sich einige kritische Worte der Jury anhören müssen. Im zweiten Tanzblock dreht sich die Reihenfolge: Anna-Carina und Evgeny glänzen mit einem emotionalen Langsamen Walzer und bekommen 29 Punkte, Ross und Mariia begeistern mit einem Contemporary und sammeln 28 Zähler, Joel und Malika steigern sich mit ihrem Tango auf 27 Punkte, Milano und Marta landen mit 25 Punkten diesmal etwas hinter der Konkurrenz. Richtig explosiv wird es dann im gefürchteten "Impro Dance": Innerhalb weniger Sekunden müssen sich alle Paare umziehen, vorbereiten und zwei Tanzstile kombinieren – und hier hagelt es gleich zweimal die maximale Wertung.

Zunächst dürfen Ross und Mariia eine Mischung aus Cha-Cha-Cha und Wiener Walzer präsentieren und bekommen dafür 26 Punkte. Joel und Malika tanzen eine Kombination aus Cha-Cha-Cha und Slowfox und verbessern sich mit 27 Zählern noch einmal. Dann folgt der große Auftritt von Milano und Marta: Ihr Impro aus Paso Doble und Cha-Cha-Cha zündet im Studio und beschert den beiden die ersten vollen 30 Punkte des Abends. Direkt danach setzen Anna-Carina und Evgeny mit einer Kombi aus Jive und Wiener Walzer noch einen drauf und sichern sich ebenfalls die Maximalwertung. Doch wie sieht das Voting der Zuschauer aus, wer tanzt sich ins Finale?

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Show 11

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack, Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, 11. "Let's Dance"-Show

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