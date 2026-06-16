Timothée Chalamet denkt über eigenen Nachwuchs nach

Timothée Chalamet (30) scheint bereit für den nächsten großen Schritt in seinem Leben – und seine Äußerungen in einem aktuellen Interview mit dem Magazin Vogue lassen aufhorchen. Der Schauspieler sprach dort zwar kaum über seine Beziehung zu Kylie Jenner (28), machte aber deutlich, dass er sich in einer "neuen Lebensphase" befinde. Auf die Frage nach Kindern antwortete er, das könne durchaus "auf seinem Radar stehen". Über seine Beziehung mit Kylie selbst schwieg er hingegen – nicht aus Angst, wie er betonte, sondern weil er schlicht "nichts zu sagen" habe.

Konkreter wurde Timothée, als er erklärte, warum ihn das Thema Familie beschäftigt. Er hatte online jemanden gesehen, der damit geprotzt hatte, keine Kinder zu haben und deshalb mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Diese Einstellung bezeichnete er als "trostlos". Auch sein näheres Umfeld dürfte eine Rolle spielen: Seine Dune-Co-Stars Zendaya (29) und Anya Taylor-Joy (30) haben ebenfalls wichtige Meilensteine erreicht. "Zendaya ist verlobt. Anya ist verheiratet", sagte Timothée im Interview. In diesem Umfeld, das geprägt ist von Eheschließungen und jungen Familien, scheint der 1995 geborene Star nun selbst stärker über das Thema Familie nachzudenken.

Bei Kylie spielt das Thema Familie ohnehin schon eine große Rolle. Die Unternehmerin ist Mutter von zwei Kindern und gibt ihren Fans immer wieder kleine, persönliche Einblicke in diesen Teil ihres Lebens. Erst vor Kurzem zeigte sie auf TikTok den Inhalt ihrer Geldbörse und entdeckte dabei noch Ultraschallbilder ihrer beiden Kinder. Solche Momente machen deutlich, wie präsent das Familienleben für die Schwester von Kendall Jenner (30) ist. Während Timothée öffentlich nur vorsichtige Andeutungen macht, ist Kylies Alltag als Mutter längst gefestigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet bei der New-York-Premiere von A24s "Marty Supreme" am 16. Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Look für die Golden Globes 2026