Timothée Chalamet küsst Kylie Jenner beim WM-Finale nonstop

Kuss-Alarm beim WM-Finale! Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) sorgen am Sonntag im MetLife Stadium in New Jersey für reichlich Herzklopfen auf der Tribüne. Der Schauspieler und die Reality-Beauty treffen Hand in Hand am Stadion ein, wie Fanvideos auf X zeigen, und ziehen sich in ihre luxuriöse Loge zurück. Wie unter anderem Daily Mail und Page Six berichten, können die beiden die Finger nicht voneinander lassen: Timothée beugt sich immer wieder zu Kylie, schaut ihr tief in die Augen und drückt ihr Küsse auf die Lippen, während unten auf dem Rasen Argentinien und Spanien im Endspiel der WM 2026 gegeneinander antreten.

Schon vor dem Anpfiff gehört der "Dune"-Star selbst kurz zum Spektakel auf dem Rasen: Timothée darf den offiziellen Spielball ins Stadion tragen und übergibt ihn vor dem Anstoß feierlich auf dem Feld, wie ein Clip von Fox Sports auf X zeigt. In der Loge angekommen, macht es sich das Paar anschließend in entspannter Stadionmode bequem – Timothée im blauen Adidas-Langarmshirt mit schwarzer Jogginghose, Kylie ganz in Schwarz mit tief ausgeschnittenem Top und Flipflops. Während Lionel Messi (39) und Spaniens Youngster Lamine Yamal (19) um den WM-Pokal kämpfen, genießen die beiden von oben die Mega-Show, inklusive der erstmals eingeführten Halbzeit-Performances. Für Stadion-Feeling wie beim Super Bowl sorgen Madonna (67), Shakira (49) und Justin Bieber (32), die in der Pause nacheinander auftreten und die Menge anheizen.

Timothée und Kylie sind seit April 2023 ein Paar und seit Längerem für ihre romantischen Auftritte bei NBA-Spielen der New York Knicks bekannt. Beim WM-Finale tauschten sie nun Basketball gegen Fußball. Timothée hatte kurz zuvor auch beim Halbfinale Spaniens gegen Frankreich am 14. Juli die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als er in den Kameras beim Gespräch mit David Beckham (51) zu sehen war. Dem Magazin People zufolge war ein Paketticket für das Finale für bis zu vier Millionen Dollar (rund 3,5 Millionen Euro) gehandelt worden – das wohl heißeste Ticket des Jahres.

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner küssen sich vor dem WM-Finale Spanien gegen Argentinien im New York/New Jersey Stadium

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Imago Timothée Chalamet und Kylie Jenner verfolgen das WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien im MetLife Stadium in New Jersey.

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet beim Spiel der Eastern Conference Finals in Cleveland