WM-Auftritt trotz Todesfall: Kylie Jenner wird kritisiert

Kylie Jenner (28) und ihr Freund Timothée Chalamet (30) sorgen mit einem gemeinsamen Auftritt beim WM-Finale für Diskussionen. Am Sonntag, dem 19. Juli, wurden die Unternehmerin und der Schauspieler Hand in Hand im MetLife Stadium in New Jersey gesichtet, wo sie das Endspiel zwischen Argentinien und Spanien verfolgten. Videos ihres Stadion-Dates landeten rasch auf X und anderen Plattformen. Der Besuch kommt nur wenige Tage nachdem Kylies geliebte Großmutter Mary Jo "MJ" Shannon im Alter von 91 Jahren gestorben ist – ein Detail, das die Reaktionen im Netz besonders anheizt, wie unter anderem das Portal OK! berichtet.

Optisch setzten Kylie und Timothée bei ihrem WM-Ausflug auf Understatement: Die Realitydarstellerin wählte ein komplett schwarzes Outfit mit langärmligem Oberteil und Caprihose, während der Dune-Star in einem blauen Adidas-Trikot und schwarzen Hosen unterwegs war. In den sozialen Medien sorgten die Bilder des Paares jedoch weniger wegen ihres Looks, sondern vor allem wegen des Zeitpunkts ihres Auftritts für Wirbel. "Es ist so ein seltsamer Gedanke für mich, dass es Gelächter im WM-Stadion gibt, obwohl die Oma vor zwei Tagen gestorben ist", schrieb eine Nutzerin auf X. Eine andere kommentierte: "Kylie, geh nach Hause und trauere um deine Oma." Wiederum andere Stimmen stellten sich hinter die Influencerin: "Ihre Oma war in ihren 90ern. Natürlich ist sie traurig, aber man muss sich nicht verstecken. Man darf auch mal ein paar Stunden raus, das mindert die Trauer nicht", verteidigte ein User die 28-Jährige.

Kylie selbst hatte sich kurz nach dem Todesfall bereits auf sehr persönliche Weise von ihrer Oma verabschiedet. In ihrer Instagram-Story teilte sie mehrere alte Familienaufnahmen und erinnerte damit an gemeinsame Momente aus früheren Jahren. Mary Jo, die innerhalb der Kardashian-Jenner-Familie nur MJ genannt wurde, galt lange als fester Teil des engsten Familienkreises und tauchte deshalb auch immer wieder im öffentlichen Leben ihrer Tochter Kris (70) und ihrer Enkel auf. Gerade weil das Verhältnis innerhalb des Clans oft so familiär gezeigt wurde, rückte auch Kylies Auftritt bei der WM mit Timothée nun besonders in den Fokus.

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner beim WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Instagram / kyliejenner Mary Jo Campbell mit ihren Enkeln Kendall und Kylie Jenner