Timothée Chalamet stellt klar: "Dune 3" ist eine "Warnung"

Timothée Chalamet (30) hat sich jetzt zu Dune: Part 3 geäußert – und dabei klare Worte gefunden. Bei der Präsentation eines neuen Trailers in Los Angeles stellte der Schauspieler laut t-online gemeinsam mit Regisseur Denis Villeneuve (58) das Finale der erfolgreichen Sci-Fi-Trilogie vor. "Dieser Teil ist eine Warnung davor, was passieren kann, wenn Menschen Anführern blind folgen, und dass selbst die Guten verleitet werden können", sagte Timothée bei der Film-Vorstellung. Der Film soll im Dezember 2026 in die Kinos kommen.

Der dritte Teil setzt 17 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Films ein. Paul Atreides herrscht als Imperator und hat in seinem Heiligen Krieg zwar die Galaxis erobert, dabei aber Tausende Welten zerstört – und sein unerbittliches Machtstreben hat Konsequenzen für ihn und seine Liebsten. Timothée beschreibt den Abschlussfilm als etwas grundlegend anderes im Vergleich zu seinen Vorgängern: "Die ersten beiden sind Geschwister. Dieser hier hat seine eigene Energie. Er hat einen neuen Ton." Auch Denis teilt diese Einschätzung. "Ich habe meinem Team gesagt: Ich möchte nicht, dass wir in unsere eigenen Fußstapfen treten", so der Regisseur bei der Film-Vorstellung in L.A. "Es ist ein ganz anderes Kaliber. Eher ein Thriller, eine intensivere Geschichte – und definitiv auch emotionaler."

Für Timothée war der Abschluss der Trilogie nicht nur ein beruflicher Meilenstein, sondern auch ein emotionaler Einschnitt. Die Dreharbeiten zur Reihe begannen bereits 2019 mit dem ersten Teil und zogen sich damit über viele Jahre seines Lebens hin. "Es war so lange Teil meines Lebens und hatte dann so etwas Endgültiges. Ich empfand eine gewisse Nostalgie dabei, das zu erleben. Ich hatte das Gefühl, einen Teil von mir zu verlieren", beschreibt er die Fertigstellung. Die ersten beiden Teile der Reihe spielten weltweit zusammen mehr als eine Milliarde Dollar ein und wurden sowohl von Kritikern als auch vom Publikum gefeiert.

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Getty Images Timothée Chalamet bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

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Imago Timothee Chalamet in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Getty Images "Dune"-Cast bei der Premiere in London