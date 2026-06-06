Kylie Jenner trägt dieses Baby-Geheimnis im Portemonnaie

Wer denkt, dass Kylie Jenner (28) Fotos ihrer Kinder im Portemonnaie trägt, liegt fast richtig – aber nicht ganz so, wie man vermuten würde. Die Realitystar und Unternehmerin postete jetzt auf TikTok ein Video von sich im Flugzeug, in dem sie den Inhalt ihrer Reisetasche zeigt. Als sie dabei auch ihre Geldbörse durchsucht, macht sie eine überraschende Entdeckung: "Lass uns sehen, ob ich etwas Lustiges in meiner Geldbörse habe", sagt die 28-Jährige im Video und ergänzt: "Oh mein Gott! Das wird verrückt sein. Meine Ultraschallbilder von beiden Babys sind hier drin. Ist das verrückt?"

Kylie hält demnach die Schwangerschaftsbilder ihrer beiden Kinder Stormi und Aire bei sich – und ist selbst überrascht, sie dort zu finden. Beim Betrachten der Schwarz-Weiß-Aufnahmen stellt sie sich die Frage "Wer ist das?" und schaut sich das Bild genauer an, bevor sie es in die Kamera hält: "Aire. Schau dir seinen kleinen Körper an." Stormi ist acht Jahre alt, ihr Bruder Aire vier. Beide sind Kinder von Kylies Ex Travis Scott (35). Abseits der süßen Wallet-Entdeckung sprach Kylie kürzlich auch im Podcast "Therapuss" von Jake Shane offen über ihre erste Schwangerschaft. "Ich war 19, als ich schwanger wurde. Ich war am Ausrasten. Ich hatte wirklich Angst, es meinen Eltern zu sagen", erzählte sie.

Gleichzeitig habe sie aber tief in sich gespürt, dass sie zu ihrer Entscheidung stehen wollte: Sie wollte das Baby bekommen, egal, wie schwierig die Situation werden könnte. "Ich musste eine Entscheidung für mich selbst treffen. Was will ich wirklich? Was kann ich schaffen? Und selbst wenn ich das alleine machen muss – das ist die Entscheidung, die ich treffe", schilderte der Realitystar. Am Ende habe sie zuerst Mama Kris Jenner (70) eingeweiht. "Niemand war wütend auf mich. Es war eine verrückte Zeit", erinnerte sie sich. Heute scheint der Zusammenhalt in der Familie besonders stark, vor allem wenn es um Stormi und Aire geht: Tochter Stormi modelte bereits für Kylies Modemarke Khy und posierte in einer coolen Jeansjacke und einem eigenen Khy-Shirt, worauf ihre stolze Mama unter einem Instagram-Post schwärmte: "my babbyyy." Und die ersten Bilder ihrer Babys trägt Kylie immer in ihrer Geldbörse mit.

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TikTok / kyliejenner Kylie Jenner mit dem Ultraschallbild ihres Kindes

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Aire Webster im April 2025

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Getty Images Kylie Jenner und Stormi Webster, Jubiläum von Kylie Cosmetics