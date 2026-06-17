65.000 Fans beben beim Toten-Hosen-Abschied in Stuttgart

Auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart haben Die Toten Hosen den deutschen Auftakt ihrer Abschiedstournee gefeiert. Rund 65.000 Fans kamen am Wochenende zusammen, um die Düsseldorfer Punkikonen auf ihrer letzten großen Tour zu erleben. Die Tournee trägt den Namen "Trink Aus! Wir Müssen Gehen" und markiert nach mehr als vier Jahrzehnten Bandgeschichte den Beginn vom Ende. Bereits am frühen Abend heizten Vorbands wie Feine Sahne Fischfilet dem Publikum ein, bevor Campino (63) und seine Mitstreiter die Bühne betraten und auf dem Wasen echte Festivalstimmung entfachten.

Das Set der Band umfasste sowohl neuere Titel als auch Klassiker wie "Tage wie diese", "Bonnie & Clyde" und "Hier kommt Alex" – letzterer wurde vom Publikum so lautstark mitgesungen, dass das gesamte Gelände zeitweise zu einem riesigen Freiluft-Chor wurde, berichtet t-online. Der Stuttgarter Abend war dabei nicht der allererste Halt der Tournee: Den Startschuss hatte die Band bereits Anfang der Woche im luxemburgischen Esch an der Alzette gegeben. Auf Stuttgart folgen nun fast zwei Dutzend weitere Konzerte in Deutschland, Luxemburg und Österreich. Am 12. September gastieren Die Toten Hosen im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion, 2027 dann in Graz. Das voraussichtlich letzte Stadionkonzert ist für Juli 2027 in ihrer Heimatstadt Düsseldorf geplant.

Die Toten Hosen zählen seit den frühen 1980er-Jahren zu den bekanntesten deutschen Rockbands überhaupt. Der kommerzielle Durchbruch gelang der Band 1988 mit dem Song "Hier kommt Alex". Seitdem folgten zahlreiche Nummer-1-Alben und große Stadiontourneen. Mit ihrer Abschiedstour verabschieden sich Campino und seine Bandkollegen nun von ihren Fans – und schließen damit ein bedeutendes Kapitel der deutschen Rock- und Punkgeschichte.

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PATRICK DOMINGO/AFP/Getty Images Campino auf einem Konzert der Toten Hosen in Wien

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Getty Images Die Toten Hosen bei der TV-Show "Menschen 2019" in Hamburg, Dezember 2019

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Getty Images Die Toten Hosen im Februar 2019