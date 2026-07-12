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Die Toten Hosen
Was für ein Auftritt: Farin Urlaub stürmt Tote-Hosen-Bühne

Was für ein Auftritt: Farin Urlaub stürmt Tote-Hosen-Bühne

- Mia Lada-Klein
Lesezeit: 2 min
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Im ausverkauften Berliner Olympiastadion haben die Fans der Toten Hosen am Samstagabend eine echte Überraschung erlebt: Farin Urlaub (62), Sänger und Gitarrist von Die Ärzte, kam als Gastmusiker auf die Bühne und performte gemeinsam mit Hosen-Frontmann Campino (64) den Ärzte-Klassiker "Schrei nach Liebe" – das berichtet unter anderem Bild. Der unverhoffte Auftritt des Rockstars sorgte bei den Konzertbesuchern für Begeisterung – und schrieb ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte dieser beiden ikonischen Bands.

Das gemeinsame Auftreten der beiden Musiker ist mehr als nur ein unterhaltsamer Gast-Cameo: Es steht symbolisch für das Ende einer jahrelangen Rivalität. Die Frage, ob man eher zu den Ärzten oder den Toten Hosen hält, galt in der Punk-Szene lange als echte Glaubensfrage. Medialen Berichten zufolge hatte das Verhältnis zwischen beiden Lagern zeitweise auch eine gewisse öffentliche Feindseligkeit. Inzwischen haben die Bands diese Zeiten jedoch offenbar längst hinter sich gelassen.

Das Berliner Konzert ist Teil der großen Abschiedstournee der Toten Hosen, die nach 45 Jahren Bandgeschichte nun auf Abschiedskurs sind. Das dazugehörige Album trägt den Titel "Trink aus! Wir müssen gehen". Die Tour-Saison endet für die Düsseldorfer am 12. September mit einem weiteren ausverkauften Abend im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Wer die Band in Österreich live erleben möchte, bekommt 2027 noch eine letzte Gelegenheit: Am 23. Juni steht ein Open-Air-Konzert in Graz auf dem Programm.

Die Toten Hosen auf dem "Menschen, Bilder, Emotionen - RTL Jahresrückblick" in Köln, Dezember 2013
Getty Images
Die Toten Hosen auf dem "Menschen, Bilder, Emotionen - RTL Jahresrückblick" in Köln, Dezember 2013
Farin Urlaub von Die Ärzte spielt live auf dem Tempelhofer Feld in Berlin
Imago
Farin Urlaub von Die Ärzte spielt live auf dem Tempelhofer Feld in Berlin
Andreas von Holst, Stephen Ritchie, Andreas Meurer, Campino und Michael Breitkopf, Dezember 2017
Getty Images
Andreas von Holst, Stephen Ritchie, Andreas Meurer, Campino und Michael Breitkopf, Dezember 2017
Farin Urlaub auf der Hosen-Bühne mit "Schrei nach Liebe" – wie gefällt euch dieser Moment?
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