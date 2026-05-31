Die Toten Hosen können sich Leben ohne Musik kaum vorstellen

Die Toten Hosen veröffentlichen mit "Trink aus, wir müssen gehen!" ihr letztes reguläres Studioalbum – und der Abschied hinterlässt bei Frontmann Campino (63) sichtbare Spuren. In der ARD-Dokumentation "Das letzte Album" gewährt die Düsseldorfer Kultband intime Einblicke in diesen emotionalen Prozess. "Ich muss echt sagen, ich komm mir vor wie verprügelt", gesteht der 63-Jährige darin offen. Laut dem Film geht die Entscheidung gegen weitere reguläre Alben offenbar von ihm aus – ein Schritt, den er schon länger mit sich trägt, um aufzuhören, bevor es aus seiner Sicht peinlich werden könnte.

Auch Gitarrist Kuddel lässt in der Doku tief blicken. "Das sind jetzt über 43 Jahre, wo wir das tun, was wir tun. Wenn das weg ist – ich hab' überhaupt keine Vorstellung, was an diese Stelle treten könnte. Und ich habe die große Angst, dass das eine gewisse Leere ist, die ich nicht kompensieren kann", sagt der 61-Jährige. Musikalisch lassen die Hosen bei ihrem Abschied jedoch nichts anbrennen: Das Abschiedsalbum umfasst 16 Songs, dazu erscheint mit "Alles muss raus!" ein Bonusalbum mit 25 Coverversionen, eingespielt mit Gästen wie Wolf Biermann, Sven Regener und Vicky Leandros (73). Eine besondere Geste dabei: Farin Urlaub (62), Gitarrist der vermeintlich "verfeindeten" Band Die Ärzte, eröffnet das letzte Album mit dem Titel "Hier sind die Hosen". Aufgelöst haben die Toten Hosen sich damit übrigens nicht – in einem Statement betonen sie: "Das bedeutet nicht, dass sich die Toten Hosen auflösen! Weil wir Freunde sind, tun wir das erst auf dem Friedhof."

Der Satz ist mehr als eine Pointe. Die Band hat sich auf dem Düsseldorfer Südfriedhof bereits ein gemeinsames Grab gekauft – eine Entscheidung früherer Jahrzehnte, die das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe unterstreicht. Im Statement erinnern sie auch an bereits verstorbene Weggefährten: "Jochen, Wölli und Faust warten dort schon auf uns." Zur Abschiedstournee unter dem Namen "Trink aus! Wir müssen gehen", die im Juni startet, wurden bereits über eine Million Tickets verkauft – der enorme Andrang zwang die Band sogar dazu, zusätzliche Shows für 2027 anzukündigen, darunter ein drittes Stadionkonzert in ihrer Heimatstadt Düsseldorf.

Anzeige Anzeige

Imago Die Toten Hosen, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Toten Hosen auf dem "Menschen, Bilder, Emotionen - RTL Jahresrückblick" in Köln, Dezember 2013

Anzeige Anzeige

Imago Farin Urlaub von Die Ärzte spielt live auf dem Tempelhofer Feld in Berlin