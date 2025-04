Die Toten Hosen gehen nach zwei Jahren Pause auf Europa-Tour

Die Kult-Band Die Toten Hosen aus Düsseldorf kündigte ihre "Keep calm and carry on – Europe 2025"-Tour an, die am 29. August in Kopenhagen startet. Neben dem Tourauftakt werden die Musiker sechs weitere Konzerte auf der Tournee spielen, unter anderem in Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel. Auffällig: Deutschland und Österreich, traditionell wichtige Märkte für die Band, sind dieses Mal nicht dabei. Der Vorverkauf für die heiß erwarteten Tickets startete am 2. April um 11:00 Uhr.

Nach einer fast zweijährigen Pause erklärten die Mitglieder der Band voller Vorfreude ihre Rückkehr auf die Bühne. "Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus", so Bassist Andi Meurer in einer Mitteilung an oe24.at. Auch Frontmann Campino (62) zeigte sich euphorisch: "Wir werden jede Menge alte und neue Freunde treffen und hoffentlich ein paar gute Abenteuer erleben." Die letzte Gelegenheit, die Toten Hosen live zu erleben, bot sich Fans im August 2023, als die Punkrocker Konzerte in Blackpool und Zürich gaben, bevor sie die Auszeit antraten.

Die Toten Hosen gehören seit den frühen 1980er-Jahren zu den bekanntesten und erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands. Über die Jahrzehnte hat die Band nicht nur unvergessliche Hits wie "Hier kommt Alex" oder "Tage wie diese" geschaffen, sondern sich auch politisch und sozial engagiert. Es bleibt abzuwarten, ob noch weitere Termine oder zusätzliche Länder bekanntgegeben werden. Fans aus Deutschland und Österreich dürfen also hoffen!

Getty Images Die Toten Hosen bei der 1Live Krone

Patrick Domingo / Getty Images Campino bei einem Auftritt der Toten Hosen

