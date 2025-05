Abschiedstour? Die Toten Hosen sorgen für Verwirrung

Campino (62) und seine Band Die Toten Hosen sorgen bei ihren Fans derzeit für große Aufregung: Nach einem Sommer voller ausverkaufter Konzerte in Deutschland und der Schweiz kehrt die Truppe nun im Rahmen ihrer neuen "Trink aus, wir gehen"-Tour auch nach Österreich zurück und spielt unter anderem in Wien. Das Konzert in der österreichischen Hauptstadt ist laut oe24.at längst zu einer festen Tradition geworden – Wien zählt seit Jahren zu den Fixpunkten ihrer Tourneen und steht verlässlich für ausgelassene Stimmung. Mit ihrer Tour möchten Die Toten Hosen die Highlights ihrer über 40-jährigen Erfolgsgeschichte feiern – ein neues Facebook-Posting lässt allerdings vermuten, dass es vielleicht sogar ihre letzte Tour ist.

Der aktuelle Post der Band auf Facebook befeuert jedenfalls Spekulationen um ein mögliches Karriereende. Dort schreiben Die Toten Hosen: "Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben." Diese Zeilen sorgen bei den Fans für Unruhe – viele befürchten, dass es sich um die Abschiedstour handeln könnte. Ein Facebook-Kommentar bringt die Fassungslosigkeit vieler auf den Punkt: "Macht mal diese Tour. Die Abschluss-Tournee könnt ihr auch in 10-15 Jahren spielen." Doch ganz so lange müssen die Anhänger nicht auf ein Wiedersehen warten: Der Vorverkauf für die heiß begehrten Tickets startet bereits am 14. Mai um 18 Uhr exklusiv über die Website der Band.

Campino, der charismatische Sänger, steht wie kein anderer für die einzigartige Mischung aus Punk-Attitüde und Stadion-Atmosphäre, die Die Toten Hosen berühmt gemacht hat. Sein ungebändigtes Energielevel auf der Bühne ist legendär – er springt, rennt und bringt sogar jüngere Kollegen zum Schwitzen. Hinter dem Erfolg steckt aber auch eine tiefe Verbundenheit zwischen den Bandmitgliedern und zu ihren Fans. In Interviews betont Campino immer wieder, wie wichtig ihm Loyalität und Freundschaft sind. Gerade Wien ist für die Musiker ein besonderer Ort, an den sich viele emotionale Erinnerungen aus früheren Tourneen knüpfen. Ob es tatsächlich die letzte Tour sein wird, bleibt offen – doch die Band wird sicher bald mehr Details verraten und alle offenen Fragen klären.

Getty Images Die Toten Hosen auf dem "Menschen, Bilder, Emotionen - RTL Jahresrückblick" in Köln, Dezember 2013

ActionPress Campino, Musiker

