Die Toten Hosen starten zweiten Vorverkauf für Konzertkarten

Die Toten Hosen mussten einen Rückschlag beim Ticketverkauf für eines ihrer begehrtesten Konzerte hinnehmen. Das Heimspiel der Band am 12. September im legendären Ratinger Hof in Düsseldorf war innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft. Nun enthüllte die Kultband via Instagram, dass beim Verkauf automatisierte Bots im Spiel waren, die Karten unrechtmäßig erwarben. Die Konsequenz: Alle betroffenen Tickets wurden sofort gesperrt. Für Fans, die bislang leer ausgegangen sind, gibt es daher Grund zur Freude. Wie die Rocker bekannt gaben, startet am 3. September um 17 Uhr ein zusätzlicher Vorverkauf für das Konzert.

Die Kultband um Frontmann Campino (63) ließ zudem verlauten, dass derzeit intensiv an Maßnahmen gearbeitet werde, um Betrugsversuche beim erneuten Verkauf zu verhindern. Weitere Details zu den Sicherheitsvorkehrungen und Informationen zum Ablauf des Verkaufs sollen kurzfristig mitgeteilt werden. Der Ratinger Hof hat eine ganz besondere Bedeutung für die Band – genau hier begann ihre Erfolgsgeschichte in den 80er-Jahren, als sie sich in der Düsseldorfer Punkszene etablierten. Dass die Nachfrage nach dem einmaligen Heimspiel an diesem historischen Ort riesig ist, dürfte wenig überraschen.

Seit über 40 Jahren prägen Die Toten Hosen die deutsche Musiklandschaft und sind weiterhin auf unzähligen Bühnen unterwegs. Gefeiert wird derzeit die "Trink aus, wir gehen"-Tour, bei der die Band ihre größten Erfolge zelebriert. Ob das Düsseldorfer Konzert ein feierlicher Höhepunkt oder ein nostalgischer Abschied wird, bleibt offen – die Frage, ob die Band mit dieser Tour ihre Karriere ausklingen lassen könnte, sorgt bei vielen Fans bereits für Spekulationen.

Getty Images / Tobias Schwarz "Die Toten Hosen" im April 2017

Getty Images Die Toten Hosen im Februar 2019

Getty Images Die Toten Hosen bei der 1Live Krone