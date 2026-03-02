Die Toten Hosen veröffentlichen letztes Album im Mai 2026

Die Toten Hosen veröffentlichen am 29. Mai ihr letztes reguläres Studioalbum. Mit "Trink aus, wir müssen gehen!" schließt die Düsseldorfer Band fast 45 Jahre nach ihrer Gründung ein bedeutendes Kapitel ab. Das neue Album erscheint neun Jahre nach ihrem letzten Werk "Laune der Natur" und wird als besonderes Abschiedsgeschenk mit dem Bonusalbum "Alles muss raus!" veröffentlicht, das 25 Coversongs enthält. Der Entschluss zu diesem finalen Studio-Werk fiel offenbar spontan im Proberaum der Band. "Einer hat im Proberaum geschrien: 'Lasst uns ein letztes Album machen!' Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß", erklärt Sänger Campino (63) bei stars24.

Die Band wollte es noch einmal richtig krachen lassen. "Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht", so Campino weiter. Über das Bonusalbum mit Coversongs äußerten sich die Musiker: "Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Coversongs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt." Das Album erscheint in mehreren Formaten, darunter als limitierte und nummerierte Deluxe-Dreifach-LP mit transparent-weißem und transparent-orangenem Vinyl sowie von den Musikern handsigniertem Foto-Print. Die Erstauflage der CDs wird in einem Digipack mit zwei Booklets veröffentlicht.

Die Entscheidung markiert einen Meilenstein in der Bandgeschichte, die 1982 in Düsseldorf begann und Generationen von Fans geprägt hat. Dass sich die fünf Musiker für ihren Abschied vom Studioformat ausgerechnet mit Weggefährten zusammentun, passt zu ihrer betonten Verbundenheit: Die Auswahl der Cover entstand laut Band mit Künstlern, die ihnen "wichtig oder ans Herz gewachsen" sind. Auch das Geschenk an die Fans – ein kompletter zweiter Longplayer mit gemeinsamen Songs – unterstreicht diesen familiären Gedanken. Die Band hat zuletzt auch ihre große Tour für 2026 angekündigt. Diese war in wenigen Minuten ausverkauft, sodass Campino & Co. sogar noch sieben Zusatztermine möglich gemacht haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Toten Hosen im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Campino bei einem Konzert der Toten Hosen

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Toten Hosen bei der TV-Show "Menschen 2019" in Hamburg, Dezember 2019