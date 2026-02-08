Spitzenposition für Die Toten Hosen mit "Opium fürs Volk"

Ein Stück Musikgeschichte erobert erneut die Spitze: Die Toten Hosen stehen mit "Opium fürs Volk" wieder auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Album-Charts. Möglich macht das eine opulent ausgestattete Jubiläumsedition, die am 30. Januar 2026 in die Läden kam und die Düsseldorfer Punkband rund um Frontmann Campino (63) zurück ins Rampenlicht katapultiert. Hinter den Punk-Ikonen reihen sich die Böhsen Onkelz mit "Mexico" auf zwei und die Indie-Band Kaffkiez mit "Wir" auf drei ein.

Für das 30-jährige Jubiläum von "Opium fürs Volk" haben Die Toten Hosen tief im Archiv gewühlt: Die Neuauflage kommt als Vinylbox mit vier Langspielplatten, einer Maxi, einer Single und einem 40-seitigen Booklet samt Interviews, Fotos und Archivstücken. Schon zur Erstveröffentlichung schrieb die Platte Bandgeschichte: Es war das erste Album, das Die Toten Hosen in Eigenregie über ihr frisch gegründetes Label JKP herausbrachten. Hits wie "Zehn kleine Jägermeister" – die erste Nummer-1-Single der Band –, "Bonnie & Clyde" und "Paradies" machten den Longplayer zum Meilenstein.

Die Jubiläumsausgabe von "Opium fürs Volk" ist für viele langjährige Anhänger mehr als nur ein nostalgisches Sammlerstück, denn etliche der Songs gehören seit Jahrzehnten zum festen Live-Repertoire der Band und werden bei Konzerten lautstark mitgesungen. Dass die Band um Frontmann Campino auch nach Jahrzehnten ein Publikumsmagnet ist, zeigt auch die überwältigende Resonanz auf ihre aktuelle Tournee. Bereits kurz nach Verkaufsstart waren die meisten Shows zum 45-jährigen Bandjubiläum ausverkauft, und zusätzliche Konzerte wurden angesetzt.

TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images Die Toten Hosen beim ECHO 2017 in Berlin

Getty Images Die Toten Hosen bei der 1Live Krone

PATRICK DOMINGO/AFP/Getty Images Campino auf einem Konzert der Toten Hosen in Wien