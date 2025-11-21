Tote Hosen Tour 2026: Konzerttickets in Minuten ausverkauft

Die Toten Hosen haben eine beeindruckende Marke erreicht: Für ihre aktuelle "Trink aus! Wir müssen gehen"-Tournee wurden laut Bild bereits über eine Million Tickets verkauft. Das Jubiläumsprojekt anlässlich ihres 45-jährigen Bestehens begeistert Fans in ganz Deutschland. In kürzester Zeit waren viele Konzerte ausverkauft. Der große Andrang führte sogar dazu, dass die Kult-Band sieben zusätzliche Shows für 2027 ankündigte – darunter ein drittes Stadionkonzert in ihrer Heimatstadt Düsseldorf am 10. Juli 2027. Auch andere Termine, vor allem für 2026, sind kaum noch verfügbar. "Die große Resonanz auf unsere Tourankündigung hat uns wirklich berührt", sagte Frontmann Campino (63) zur Begründung für die Zusatzshows.

"Nach fast fünf Jahrzehnten seit unserer Gründung verspüren wir eine Lust und einen Hunger auf Konzerte wie selten zuvor", erklärte der Sänger zudem. Der gigantische Erfolg des Vorverkaufs mag auch mit dem Namen der Tour einhergehen, der nach Abschied klingt. Den Fans versicherte Campino jedoch, dass dieser keine endgültigen Abschiedspläne ankündigen soll, sondern vielmehr die Lebensfreude und den Rückblick auf eine lange, erfolgreiche Karriere symbolisiert, in deren Endphase sich die Gruppe allerdings so allmählich befände. Für die Band ist diese Tour also eine intensive Gelegenheit, mit vielen treuen Anhängern die Highlights ihres musikalischen Weges zu zelebrieren.

Sommer für Sommer reißen Die Toten Hosen ihre Fans mit, ob in Deutschland, der Schweiz, in Österreich - sogar bis nach Argentinien reicht ihre Anhängerschaft. Insbesondere Wien hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Tourstopp entwickelt, der für ausgelassene Stimmung steht. Für viele Fans sind die Shows auch eine Wiederkehr vertrauter Rituale: Fahnenmeer, Choräle, Vereinsliebe. Campino gilt seit jeher als jemand, der nach den Konzerten lange am Zaun stehen bleibt, Hände schüttelt und Erinnerungen signiert. Die Musiker pflegen engen Kontakt zu ihren Unterstützern, erzählen von Begegnungen auf Tour und wirken bei allem Erfolg nahbar. Genau diese Nähe dürfte ein Grund sein, warum der Jubel um die Zusatzshows so schnell in konkrete Käufe umgeschlagen ist und warum das Heimspiel in Düsseldorf dreimal in Folge in Rekordzeit vergriffen war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Toten Hosen im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Sänger Campino, Februar 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Toten Hosen bei der TV-Show "Menschen 2019" in Hamburg, Dezember 2019