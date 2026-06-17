Danniella Westbrook enthüllt Ergebnisse ihrer Gesichts-OP

Danniella Westbrook (52) hat ihre Fans jetzt mit den neuesten Ergebnissen ihrer Gesichtsrekonstruktion überrascht. Die britische Schauspielerin, die vor allem durch die Soap "EastEnders" bekannt wurde, teilte Bilder ihrer operierten Oberlippe in den sozialen Medien, die Daily Mail nun vorliegen – komplett mit Nähten und sichtbarer Schwellung nach dem Eingriff. Konkret handelte es sich um eine Hasenscharten-Korrektur sowie eine Lippenaugmentation, mit der ihre Gesichtszüge wiederhergestellt und verbessert werden sollen. Trotz des frischen Eingriffs zeigte sich die 52-Jährige gut gelaunt und gab ihren Followern ein Update zu ihrem Heilungsprozess.

Wie Danniella zuvor in der Talkshow von Vanessa Feltz auf Channel 5 verriet, stehen ihr in den nächsten 18 Monaten noch sechs weitere Eingriffe bevor. Darunter auch eine besonders aufwendige Operation: Ein Metallimplantat soll als künstlicher Wangenknochen eingesetzt werden, da ihr Knochen durch Osteoporose bereits stark abgebaut ist. "Auf dieser Seite meines Gesichts habe ich überhaupt keinen Knochen mehr. Sie müssen alle meine Knochen wieder aufbauen", erklärte sie im Gespräch mit Vanessa. Neben den körperlichen Herausforderungen sprach Danniella auch offen über Anfeindungen im Netz: "Ich hatte schreckliches Trolling, aber ich hatte auch sehr viele nette Menschen. Viele, die mich unterstützen und viele tolle Menschen online."

Der Weg zur Rekonstruktion ihres Gesichts ist für Danniella einer der längsten und kostspieligsten. Der Grundstein für die medizinischen Eingriffe liegt in ihrem jahrelangen Kokainkonsum, der zu einem eingestürzten Nasenseptum und weitreichenden Knochenveränderungen geführt hat. Früheren Angaben zufolge hat sie rund 289.000 Euro für die Droge ausgegeben. Erst im März dieses Jahres reiste sie nach Dubai, um im Gargash Hospital einen umfassenden Gesichts-, Hals- und Brauenlift sowie eine Lippen- und Nasenrekonstruktion durchführen zu lassen – alles unter den Händen ihres Vertrauenschirurgen Parviz Sadigh, dem sie nach eigener Aussage hundertprozentig vertraut.

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Schauspielerin

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, April 2025

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Getty Images Danniella Westbrook, 2010