Danniella Westbrook packt über Drogenkonsum am Set aus

Danniella Westbrook (51), bekannt aus der britischen TV-Serie "EastEnders", hat kürzlich mit erschütternder Offenheit über ihre damalige Drogensucht gesprochen. Die Schauspielerin, die als Sam Mitchell Berühmtheit erlangte, gestand im Podcast "Criminal Connection", dass sie während ihrer Zeit bei der Serie in den 1990er Jahren Kokain konsumiert hatte. Sie berichtete auch von einem Vorfall, bei dem sie nach dem Konsum auf dem Set kollabierte und von ihrem Co-Star Ross Kemp, der Grant Mitchell spielte, aufgefangen wurde. "Ich hatte einen Kokainkrampf und bin die Treppe im Queen Vic heruntergefallen", erinnerte sich Danniella. Ihre Sucht führte schließlich dazu, dass die Produzenten ihren Vertrag im Jahr 1996 beendeten.

Danniella gab an, während ihrer schlimmsten Phase bis zu 42 Gramm Kokain pro Woche konsumiert und sich dabei bewusst in Gefahr gebracht zu haben. Die Drogenabhängigkeit hinterließ auch sichtbare Spuren, darunter der Verlust eines Teils ihrer Nasenscheidewand, was in den 1990er Jahren für mediales Aufsehen sorgte. Trotz diverser Aufenthalte in Reha-Einrichtungen und dem Versuch, mit plastischen Operationen die körperlichen Zeugnisse ihrer Sucht zu kaschieren, hat sie bis heute mit den Auswirkungen ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Versuche, ihren Nasenschaden in der Türkei medizinisch zu beheben, schlugen fehl und führten zu weiteren Komplikationen. Negative Kommentare über ihr Aussehen häufen sich seitdem, doch einige Fans verteidigen sie in den sozialen Medien und betonen die Komplexität der Krankheit Sucht.

Abseits der negativen Schlagzeilen erinnert man sich auch an die Höhen ihrer Karriere. Danniella war gerade einmal 16 Jahre alt, als sie ihr Debüt in "EastEnders" gab. Sie wurde schnell zu einem beliebten Gesicht der britischen Fernsehlandschaft. Privat ist die zweifache Mutter für ihren offenen Umgang mit ihrer Vergangenheit bekannt, mit dem sie anderen Betroffenen Mut machen möchte. In Interviews sprach sie oft von ihrem Wunsch, ihr Leben in den Griff zu bekommen und ein Vorbild für andere zu sein. Neben Auftritten in Reality-TV-Formaten versucht sie bis heute, ihren Weg zurück ins Rampenlicht zu finden – stets im Kampf gegen die Schatten ihrer Vergangenheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danniella Westbrook im März 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Anzeige Anzeige