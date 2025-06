Neues Traumpaar: Danniella Westbrook liebt nun einen Boxer

Danniella Westbrook (51) schwebt auf Wolke sieben! Die ehemalige "EastEnders"-Schauspielerin hat ihr Herz an den Boxer Chasa Symonds vergeben. Wie die Britin auf Instagram ausplauderte, läuft es prächtig zwischen ihr und dem ehemaligen Profikämpfer. Die beiden kennen sich bereits seit sieben Jahren, nachdem sie sich einst in einem Pub in Croydon getroffen hatten. Was zunächst als Freundschaft begann, hat sich inzwischen zur großen Liebe entwickelt. "Heute sind wir endlich zusammen und leben das Leben, das wir immer wollten. Wir haben uns das Beste für den Schluss aufgehoben und das Warten hat sich definitiv gelohnt", schwärmte die TV-Bekanntheit in einem emotionalen Beitrag.

Fans spekulieren sogar, dass Danniella und ihr Liebster bald den nächsten Schritt gehen könnten. Ein Insider bestätigte gegenüber Mirror: "Sie denkt über eine Heirat nach und will auf jeden Fall den Bund der Ehe mit ihm eingehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit für sie. Sie ist bereit, sich voll und ganz zu binden. Sie befinden sich in einer Liebesblase, also sind die Hochzeitsglocken definitiv in Sicht."

Ein wichtiger Faktor in Danniella und Chasas Beziehung sei sein Verständnis für ihre Vergangenheit. In jungen Jahren entwickelte die einstige "Dancing on Ice"-Teilnehmerin eine Drogensucht, die sie lange Zeit begleitete. Im Podcast "Criminal Connection" schilderte sie Anfang 2025, wie sie am Set der Serie "EastEnders" kollabierte. "Ich hatte einen Kokainkrampf und bin die Treppe im Queen Vic heruntergefallen", erinnerte sich die 51-Jährige. Ihr Konsum führte schließlich dazu, dass sie aus dem Cast der Telenovela gefeuert wurde.

Instagram / danniellawestbrook_73 Schauspielerin Danniella Westbrook und ihr Partner Chasa Symonds

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Realitystar

