Nach OP in Dubai: Danniella Westbrook zeigt neues Gesicht

Danniella Westbrook (52) hat nach ihrer großen Operation in Dubai endlich ihr neues Gesicht präsentiert. Die ehemalige "EastEnders"-Darstellerin ließ sich in der Klinik Gargash Hospital einem umfassenden Eingriff unterziehen, der ein komplettes Facelift, ein Hals- und Stirnlifting sowie eine Lippen- und Nasenrekonstruktion umfasste. Auf neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigt sich die 52-Jährige am Pool in einem blauen Bikini und präsentiert stolz die Ergebnisse der Behandlung, nachdem sie ihre Verbände entfernen ließ. Ihre Nase war noch etwas blutig, doch die Schauspielerin wirkte zufrieden mit dem Verlauf ihrer Genesung.

Für die Operation war erneut Chirurg Parviz Sadigh zuständig, der bereits in der Vergangenheit Eingriffe bei Danniella durchgeführt hatte. Auf Instagram zeigte sich die Schauspielerin dankbar für seine Arbeit: "Eine riesige Menge Liebe und Respekt für meinen großartigen Chirurgen für all seine harte Arbeit. Jeden Tag wachse und strahle ich. Danke und auf geht's zum nächsten Eingriff im Februar", schrieb sie bereits im Januar. Der Eingriff fand nur wenige Monate nach einer weiteren Operation im vergangenen Juni statt, bei der ebenfalls ihre Nase behandelt worden war. Im Januar erhielt sie die erfreuliche Nachricht, dass sie offiziell bereit sei, mit Phase zwei ihrer Genesung zu beginnen, nachdem sie eine Infektion überstanden hatte.

Die umfangreichen Operationen sind für Danniella von enormer Bedeutung, nachdem sie jahrelang mit den Folgen ihrer früheren Kokainsucht und Osteoporose zu kämpfen hatte. Ihre Gesichtsknochen waren über die Jahre zusammengebrochen, was mehrere rekonstruktive Eingriffe erforderlich machte. Die TV-Persönlichkeit wurde im Alter von 16 Jahren durch "EastEnders" bekannt, doch ihr Kokainkonsum führte dazu, dass die Produzenten ihren Vertrag kündigten und sie 1996 aus der Serie geschrieben wurde. Sie schätzte, dass sie rund 280.000 Euro für die Droge ausgegeben hat. Zuletzt war Danniella 2016 im Fernsehen zu sehen, als sie an Celebrity Big Brother teilnahm und den ersten Platz belegte.

Getty Images Danniella Westbrook, Reality-TV-Star

Getty Images Danniella Westbrook bei einer Premiere in London, 2004

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Realitystar

