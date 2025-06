Gesichts-OP: Danniella Westbrook wagt den Neuanfang

Danniella Westbrook (51) plant, sich einer umfangreichen Gesichtsrekonstruktion zu unterziehen. Auf Instagram teilte die 51-Jährige ein Foto von sich im Krankenhaus, Händchen haltend mit ihrem Freund Chasa Symonds, und erklärte, es handele sich um einen "großen Tag" für sie. Die ehemalige "EastEnders"-Darstellerin kämpft seit Jahren mit den Folgen ihrer früheren Kokainsucht und Osteoporose, die zu einem Zusammenbruch ihrer Gesichtsknochen führten. "Dann kann ich wieder arbeiten und wir können unser Leben zusammen fortsetzen", schrieb sie in Bezug auf ihren neuen Partner. Chasa, der sich sehr unterstützend zeigte, bedankte sich anschließend ebenfalls bei allen, die ermutigende Nachrichten geschickt hatten, und lobte Danniella für ihre Stärke.

Die Schauspielerin hatte bereits zuvor mehrere Operationen hinter sich, darunter eine umfangreiche Behandlung 2023 in der Türkei, die ihr jedoch nicht das erhoffte Ergebnis brachte. Nach Jahren der Suche nach einem Chirurgen, der sich ihrer schwierigen Situation annehmen wollte, entschied sie sich, die Eingriffe selbst zu finanzieren, obwohl ihr weltweit kostenlose Behandlungen angeboten wurden. Ihre Vorgeschichte mit Drogenmissbrauch, die in der Vergangenheit öffentlich diskutiert wurde, führte zu erheblichen gesundheitlichen Schäden. Keine der bisherigen Operationen konnte die Folgen vollständig rückgängig machen, doch Danniella hofft, ihr Gesicht und Selbstbewusstsein mit dieser neuen Prozedur zurückzugewinnen.

Privat scheint die Schauspielerin in Chasa Symonds ihre große Liebe gefunden zu haben. Nach sechs Jahren Freundschaft wurden die beiden ein Paar, und seitdem unterstützt er sie bedingungslos. "Er urteilt nicht über meine Vergangenheit; er will nur, dass ich glücklich bin", schwärmte Danniella von ihrem Partner, mit dem sie laut Daily Mail sogar Hochzeitspläne schmieden soll. Die bewegende Liebesgeschichte und die Hoffnung auf einen glücklichen Neustart sorgen bei ihren Fans für Gesprächsstoff. Viele wünschen Danniella, dass sie nach all den Jahren voller Rückschläge endlich dauerhaft ihr Glück findet.

Danniella Westbrook, Realitystar

Schauspielerin Danniella Westbrook und ihr Partner Chasa Symonds

Danniella Westbrook, Schauspielerin