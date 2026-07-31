Nach OP: Danniella Westbrook zeigt ihr neues Gesicht

Danniella Westbrook (52) hat sich erneut in der Öffentlichkeit gezeigt – diesmal mit dem frischen Ergebnis ihrer jüngsten Gesichtsrekonstruktion. Die 52-jährige britische Schauspielerin besuchte einen schicken Friseursalon im Londoner Nobelviertel Mayfair und ließ sich dabei von den Paparazzi ablichten. Die Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen ihr Gesicht ganz deutlich – von Narben über neue Details bis hin zu den sichtbaren Veränderungen durch den Eingriff.

Beim Styling im Salon präsentierte Danniella die Resultate ihrer Operation ganz offen, ohne sich dabei zu verstecken. Die Bilder geben einen ungewohnten Einblick in den aktuellen Stand ihrer Gesichtsveränderungen. Für die Schauspielerin, die schon mehrfach unter dem Messer lag, ist der öffentliche Auftritt ein klares Zeichen dafür, dass sie die Ergebnisse für sich sprechen lassen möchte.

Dass Danniella ihrem Gesicht gegenüber keine leichte Beziehung hat, machte sie zuletzt in einem TV-Auftritt des britischen TV-Senders Channel 5 deutlich. Dort sprach sie offen darüber, ihr eigenes Aussehen zu hassen, und verriet, dass weitere Operationen geplant sind. So soll ihr eine Rippe entnommen und ein Jochbeinimplantat eingesetzt werden, da die Knochen auf einer Seite ihres Gesichts durch Osteoporose stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Danniella ist Mutter von zwei Kindern und ist in Großbritannien vor allem durch ihre Rolle der "Sam Mitchell" in der Kultserie "EastEnders" bekannt. Seit ihrem Ausstieg im Jahr 2016 macht sie jedoch eher Schlagzeilen durch ihre Auftritte in Realityshows sowie mit ihren zahlreichen Eingriffen.

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Schauspielerin

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, April 2025

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook mit Psychotherapeut Taner Hassan und ihrem Partner Charlie Robert.