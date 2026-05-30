Danniella Westbrook steht eine weitere Beauty-OP bevor

Danniella Westbrook (52) meldet sich mit einem neuen Selfie bei ihren Fans – kurz bevor für sie der nächste Beauty-Eingriff ansteht. Auf Instagram zeigt die ehemalige "EastEnders"-Darstellerin ihr frisch gestyltes Blondhaar und ein strahlendes Make-up, während sie ihren Followern von der bevorstehenden OP berichtet. "In zwei Wochen steht meine nächste OP an, bei der die Oberlippe korrigiert und weitere Arbeiten im Inneren meines Mundes und meiner Nase vorgenommen werden", erzählt sie. Begleitet wird sie dabei wieder von Mikrochirurg Parviz Lionel Sadigh, dem Danniella in ihrem Post überschwänglich dankt und bei dem sie sich nach eigener Aussage "100 Prozent sicher" fühlt.

Bereits im März hatte Danniella einen großen Schritt gewagt und war für einen umfassenden Eingriff nach Dubai gereist. Im Gargash Hospital unterzog sich die Schauspielerin damals einem kompletten Facelift sowie einem Hals- und Stirnlifting, dazu kamen eine Lippen- und Nasenrekonstruktion. Gegenüber ihren Fans erklärte sie anschließend: "Ich habe noch drei Nasenoperationen vor mir. Damit haben wir jetzt schon mehr als die Hälfte geschafft. Das Facelift hat mich wirklich verändert und mir mein Selbstvertrauen zurückgegeben." Nun stehen neben weiteren Korrekturen an Lippe und Nase auch drei Sitzungen mit einem CO₂-Fractional-Laser an. Die Behandlung soll die Hautstruktur verbessern sowie feine Linien und Narben mildern.

Die intensive Behandlungsserie ist für Danniella ein weiterer wichtiger Abschnitt eines langen gesundheitlichen Weges. Die Britin kämpft seit vielen Jahren mit den Spätfolgen ihres früheren Drogenkonsums, der unter anderem zu einem kollabierten Nasenseptum führte und ihr Gesicht stark veränderte. In Interviews hatte die 52-Jährige offen erzählt, wie sehr sie die optischen Folgen belasteten und wie dankbar sie für die Chance auf medizinische Korrekturen ist. Nach dem großen Eingriff in Dubai zeigte sie sich bereits deutlich verjüngt und wirkte sichtbar gelöst, als sie die ersten bandagenfreien Fotos am Pool präsentierte. Jetzt setzt sie mit den zusätzlichen Operationen und der Lasertherapie ihren begonnenen Weg fort.

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Schauspielerin

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Realitystar

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Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, April 2025